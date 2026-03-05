Şase state membre ale Uniunii Europene, printre care şi România, au activat mecanismul de protecţie civilă a UE, ceea ce permite finanţarea unei părţi a operaţiunilor de repatriere. Ce înseamnă asta mai exact? Uniunea Europeană finanţează 75% din costuri, cu condiţia ca cel puţin 30% din pasageri să aibă o altă cetăţenie decât cea a ţării solicitante. Între timp, azi-noapte, a aterizat pe aeroportul Otopeni primul avion din Dubai, de la începerea conflictului. Ca să ajungă în siguranţă acasă, piloţii au făcut un ocol de două ore. Şi în această dimineaţă urmează să ajungă în ţară şi a doua aeronavă, tot din Dubai. Zeci de români răsuflă acum uşuraţi. Însă cei rămaşi încă în Orient trăiesc între haos şi disperare. Fiecare noapte în plus înseamnă costuri uriașe, iar cei aflați în escală în Golf caută rute ocolitoare de zeci de ore, la prețuri astronomice.

- "Am stat în Burj Al Arab şi chiar acolo a picat o rămăşiţă de dronă". Primii români, repatriaţi din Dubai

Vacanţa din Dubai a multor români s-a transformat într-un coşmar. După zile întregi de incertidudine, aseară, s-au urcat în aeronava care i-a adus acasă. Cu o întârziere de aproape două ore și jumătate, prima aeronavă venită din Dubai a aterizat la 20 de minute după miezul nopții. Zeci de români răsuflă ușurați că au ajuns în siguranță în țară, după zile întregi trăite cu teamă. "Mulţumim lui Dumnezeu că am ajuns acasă. Eu m-am impacientat, pentru că am stat în Burj Al Arab şi chiar acolo s-a întâmplat să pice o rămăşiţă de dronă. Au fost nişte momente grele, mai ales că am fost cu familia mea, cu părinţii mei, copiii mei", spune un român.

Pentru a ajunge în siguranţă pe Aeroportul Otopeni, piloţii ambelor curse au fost nevoiţi să facă un ocol de două ore

Românii care au ajuns în ţară trăiesc acum cel mai frumos vis: sunt din nou acasă, după o perioadă extrem de grea. A doua aeronavă este aşteptată să aterizeze la ora 8:50. Pentru a ajunge în siguranţă pe Aeroportul Otopeni, piloţii ambelor curse au fost nevoiţi să facă un ocol de două ore. Primul avion de pasageri văzut pe cerul Dubaiului a adus o rază de speranţă. Surse Observator spun că zborurile vor fi făcute în ordine, prioritate având cei care ar fi trebuit să zboare încă din data de 28 februarie.

Între timp, românii blocaţi încă în mijlocul bombardamentelor din Dubai au ajuns în pragul disperării. "Nu mai avem energie. Se aud încontinuu avioane de luptă. E ca într-un vis urât şi tot ce vrem e să ajungem acasă, nu mai suport", spune Sidonia, turistă blocată în Dubai. Iar şederea prelungită costă. Informările care au circulat despre despăgubirile pe care le oferă autorităţile din Dubai nu sunt oficiale. Compania aeriană Emirates a anunţat că toate zborurile programate către și dinspre Dubai rămân suspendate până pe 7 martie.

Agenţiile de turism au avut obligaţia prin lege să le plătească 3 nopţi de cazare clienţilor blocaţi în destinaţiile problemă. Termenul a expirat marţi. "Cumva au încercat să ne spună politicos că nu mai este responsabilitatea lor şi că situaţia îi depăşeşte. Toată lumea îşi pune întrebarea cât o să fim nevoiţi să acoperim aceste cheltuieli", a declarat Ana, turistă blocată în Dubai. "Le-am plătit cazare şi o să le plătim în continuare până vor reuşi să ajungă în siguranţă acasă. Încercăm să-i aducem pe toţi", a declarat Andrei Călăraşanu, director agenţie de turism. Mulţi dintre cei blocaţi între escale nu se mai bazează pe promisiunile companiilor aeriene. Caută rute ocolitoare de zeci de ore.

Peste 3.000 de români au cerut ajutor la consulat

"Am început că căutăm pe cont propriu. Din Thailanda prin Tashkent, în Uzbekistan şi apoi prin Istanbul către Bucureşti", a declarat Monica Bolta, turistă blocată în Thailanda. "Recomandarea noastră este prudenţă pentru că renunţarea la bilete care există, înseamnă punerea într-o situaţie de incertitudine către o destinaţie în care nu există nicio garanţie", a declarat Andrei Ţărnea, purtător de cuvânt MAE. "Pe asigurările travel, există excludere partea de război putem să folosim poliţa noastră de travel dacă avem o problemă medicală", a declarat Alexandra Durbacă, broker de călătorie.

Peste 3.000 de români au cerut ajutor la consulat, dar doar 500 au fost până acum norocoşii care au prins un zbor spre casă. Alţi 15.000 se află sub observaţia Ministerului Afacerilor de Externe. Persoanele care trec frontiera terestră în Oman, în vederea îmbarcării pentru zborurile din Muscat sunt sfătuite să ajungă la punctul de trecere a frontierei cu cel puțin 12 ore înainte de plecarea programată, având în vedere nivelul ridicat al traficului și posibilitatea prelungirii timpilor de procesare.

