Cum a fost păcălit un bărbat de o falsă măicuță pe internet. I-a promis "ritualuri" de împăcare cu iubita lui

O femeie în vârstă de 35 de ani a fost reținută și ulterior plasată sub control judiciar, fiind acuzată de înșelăciune, după ce ar fi obținut 6.700 de lei de la un bărbat, pretinzând că va face ritualuri religioase pentru a-l ajuta să se împace cu iubita lui, potrivit Agerpres.

"Poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 31 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost indus în eroare, prin intermediul unei platforme online, de către o persoană care s-ar fi folosit de un nume şi o calitate nereală. Din cercetări, s-a stabilit că, în perioada 21-26 iunie 2025, o femeie l-ar fi determinat pe bărbat să transfere, în mai multe tranşe, prin virament bancar, suma de 6.700 de lei, sub pretextul efectuării unor ritualuri religioase, promiţându-i că, la final, îi va restitui o parte din bani", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, femeia a fost prinsă în flagrant delict.

La data de 5 martie a fost pus în aplicare un mandat de aducere, femeia în cauză fiind depistată şi condusă la sediul subunităţii, în vederea audierii. În baza probatoriului administrat în cauză, faţă de aceasta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar ulterior, magistraţii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit unor surse judiciare, femeia a creat un site pe care a pus poze cu o măicuţă reală şi în mod nereal s-a dat drept "măicuţa stareţă Marta".

Cum a fost păcălit bărbatul de 31 de ani de falsa măicuță

Bărbatul de 31 de ani, care se despărţise de iubita lui, a luat legătura cu pretinsa măicuţă prin intermediul site-ului, care i-a spus că îi face un ritual de rugăciuni şi i-a cerut mai multe sume de bani, pentru aşa-zisul ucenic din biserică care trebuie să cumpere lumânări, batiste şi ce mai era nevoie.

Apoi, femeia i-a spus că a deschis "cartea blestemelor" şi a văzut acolo ceva rău, după care a început ritualul de "dezlegare de blesteme", pentru care i-a mai cerut bani bărbatului.

"După ce a dat aproximativ 1.000 de euro, femeia i-a transferat banii înapoi şi i-a spus că trebuie să îi ţină în cont 24 de ore. După aceea i-a cerut 6.700 de lei, bani pe care bărbatul i-a transferat. Ulterior, a cerut alţi bani, însă bărbatul nu i-a mai dat, dar femeia a tot insistat, până când bărbatul i-a spus că nu are de unde să îi dea alţi bani şi i-a cerut sumele înapoi, moment la care pretinsa măicuţă nu i-a mai răspuns la telefon", precizează sursele menţionate.

