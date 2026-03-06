Mamă acuzată că a încercat de două ori să-și omoare copilul de 12 zile. Medicii au anunțat imediat poliția

O femeie din Vatra Dornei a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind acuzată că ar fi încercat de două ori să își ucidă copilul nou-născut. Cazul a ieșit la iveală după ce bebelușul, în vârstă de doar 12 zile, a fost adus la spital cu fractură de humerus și urme de violență, iar medicii au alertat poliția, potrivit Agerpres.

"În data de 24.08.2024, ora 13:30, organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Vatra Dornei au fost sesizate telefonic de angajaţi ai Spitalului Municipal Vatra Dornei cu privire la faptul că la data de 24.08.2024, în jurul orei 10:05, la unitatea de primiri urgenţe a fost adusă o minoră în vârstă de 12 zile care prezenta dureri la nivelul umărului, iar în urma consultaţiei medicale s-a stabilit diagnosticul fractură humerus. În baza acestei sesizări, lucrătorii de poliţie judiciară s-au sesizat din oficiu", precizează procurorii în rechizitoriul de trimitere în judecată.

După câteva zile, poliţiştii au fost sesizaţi, din nou, de cadrele medicale ale Spitalului Municipal Vatra Dornei, cu privire la faptul că în data la unitatea de primiri urgenţe a fost adus din nou bebeluşul, iar în urma consultaţiei s-a stabilit următorul diagnosticul de sindrom febril; observaţie stare septică şi echimoze la nivelul feţei şi pleoapelor.

Cum ar fi avut loc agresiunile asupra bebelușului

"În urma efectuării urmăririi penale s-a concluzionat că în perioada 23.08.2024 - 3.09.2024 inculpata a agresat-o fizic în două ocazii pe fiica sa: în data de 23.08.2024 prin lovire cu mijloc contondent/torsiune exagerată a membrului superior stâng, iar în data 3.09.2024 prin lovire cu mijloace contondente, prin aplicarea unei forţe de compresie la nivelul feţei cu ajutorul degetelor şi prin scuturare a corpului, context în care a acceptat posibilitatea suprimării vieţii victimei", mai precizează procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Dosarul a fost înaintat spre judecată Tribunalului Suceava.

