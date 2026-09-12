Parcă ne-am întors în anii '80. Pe rețelele sociale, fotografiile moderne capătă aerul albumelor de familie de odinioară: haine colorate, coafuri voluminoase, machiaje retro, interioare vintage. Pentru cei mai tineri, e un trend. Pentru ceilalți, doar nostalgie.

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Cu mult înaintea influencerilor, vedetele dictau moda. În anii '80, când programul TV prezenta doar realizările măreţe ale ilustrului conducător, ce se purta în afară ajungea la public prin intermediul revistelor de modă. Neckermann, Vogue sau Harper's Bazaar publicau poze cu tineri îmbrăcaţi în costume cu umeri supradimensionați, în culori puternice și asortate cu accesorii care atrăgeau imediat atenția. Prințesa Diana a fost unul dintre reperele vestimentare ale perioadei. Madonna a dus stilul extravagant din reviste şi videoclipuri direct în moda de stradă.

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Tânăr: Da, mă face mult mai în vârstă, dar da, anii '80 sunt superbi și au povestea lor și sunt fascinanți. Ne place foarte mult să ne alăturăm trendurilor care există. Cumva moda anilor '80 ar putea să revină în România și atunci cumva ne dorim să ne integrăm în acel context și în acea comunitate care... dinspre anii '80.

Nostalgia îi cuprinde pe cei care au trăit acea perioadă. Tinerii descoperă abia acum moda de pe vremea părinţilor lor.

"Mi-au apărut, mi-au apărut. Prima impresie l-am văzut pe bunicul când era tânăr și mi-a apărut o nostalgie așa"

"Mă gândesc ce caut în perioada asta, că era totul mult mai frumos. Te îmbrăcai fix după voiai tu, cum simțeai tu, nimeni nu te judeca. Puteai să fii propria persoană" spun oamenii.

Azi, graţie tehnologiei, experimentul de a trăi pentru o clipă vibeul anilor '80 este extrem de simplu. Orice fotografie poate căpăta, în câteva momente, estetica unei alte epoci. Dovadă sunt zecile de mii de fotografii urcate în ultimele zile pe rețelele sociale.

"Vor pur și simplu să aibă o personalitate mai bombastică, dacă e cuvântul potrivit. O personalitate care să arate că ea există acolo, că e formată din mai multe lucruri, că explodează. S-a întâmplat des în generații când au încercat cumva să revoluționeze felul cum arătau, să fie rebeli într-un fel, să fie altfel. Și asta poate să însemne inovare, lucruri noi, sau poate să însemne întoarcerea la trecut" spune Rareş Pruteanu, ghid la Muzeul Comunismului.

În psihologie există chiar un termen pentru nostalgia față de o perioadă pe care nu ai trăit-o: anemoia. Este sentimentul de dor sau de atașament față de un timp cunoscut doar din povești, fotografii, filme sau experiențele altora.

"Postările acestea de tip retro duc cu gândul la imperfecțiune, la poze blurate, imperfecte. Iar social media s-a construit pe un alt tip de discurs până acum, să fie postări care să arate perfect, să arătăm mereu că ducem o viață ideală. Iar acest trend al anilor '80 vine, dacă vrei, ca o contrareformă, ca ceva care să schimbe puțin tiparul de pe social media" explică sociologul Dragoş Obreja.

Ce riscuri ascund trendurile aparent inofensive

Mare grijă, însă! În spatele unui trend aparent inofensiv se pot ascunde riscuri la care nu ne-am gândit.

"În momentul în care noi încărcăm aceste imagini personale în aplicaţii AI, oferim acces la datele noastre biometrice de dragul unui trend" spune specialistul în social media Anca Chiru.

În urmă cu aproape jumătate de secol, un trend avea nevoie de vedete, reviste, televiziune și timp ca să ajungă la milioane de oameni. Azi, o singură imagine poate stârni un val global. S-a schimbat viteza cu care circulă moda, dar mecanismul a rămas acelaşi: vedem, ne place, încercăm să copiem.