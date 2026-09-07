Cei din Generaţia Z au permis, dar nu mai deţin maşină. De ce evită tinerii să-şi cumpere autoturism

Au permisul în buzunar, dar nu şi mașina în parcare. Pentru Generația Z, maşina nu mai este neapărat un simbol al independenţei, ci o cheltuială de care se pot lipsi. Tinerii preferă să dea banii pe experienţe, telefoane, haine sau o cafea bună.

Radu a obţinut permisul în urmă cu doar câteva zile, dar nu se grăbeşte să-şi cumpere o maşină.

"O conduc pe a mamei, nu îmi iau, momentan nu îmi trebuie, nu o folosesc zilnic. E mai rapid cu metroul, mai ales acum când mă duc la școală. Și în al doilea rând înseamnă mai multe cheltuieli, adică îți cumperi mașina, benzină, reparații, asigurare. Adică nu merită, mi se pare, per total", a declarat Radu.

Aşa gândesc mulţi tineri din generația Z. Aproape jumătate dintre cei cu vârste între 18 şi 29 de ani consideră maşina o "povară inutilă" şi preferă să-şi cheltuiască banii pe altceva, arată un studiu recent. În topul priorităților sunt îngrijirea personală, mesele în oraş, telefoanele mai performante şi micile plăceri: de exemplu, o cafea de specialitate băută aproape zilnic.

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"Sunt tot felul de cheltuieli atât pentru educația mea, cât și pentru divertisment. Uneori reuşesc să economisesc, depinde de perioadă. Conduc o maşină a tatălui meu", a declarat o persoană.

Pentru aproape jumătate dintre tinerii chestionaţi, maşina nu mai reprezintă un simbol al statutului, ci mai degrabă doar un obiect folosit la nevoie. Studiul arată că aproape 50% dintre tineri ajung să asocieze maşina cu aspiratorul. Îl scoatem din debara când avem nevoie, ne facem treaba şi îl punem la loc.

Astfel, masina se imprumuta de la părinţi, de la prieteni sau se inchriaza la nevoie. Explicațiile nu ţin doar de preferinţe, ci şi de bani.

"Ei trăiesc într-un mediu economic mult mai nesigur și cu mai puține oportunități decât au avut părinții lor. Şi atunci este şi un mecanism psihologic de protecție, de tipul, dacă nu ajung la strugurii ăia, oricum nu am nevoie de ei. Investesc în alți indicatori de status. Brand-ul de telefon mobil pe care îl folosesc, brand-urile pe care le poartă, vacanțele pe care le fac", a declarat Dan Petre, sociolog.

Cei care isi cumpara totusi propria maşină nu deschid, de regulă, portofelul foarte larg. Dealerii spun că bugetul tinerilor e de cel mult 3.000 de euro.

"Pur și simplu nu au fonduri mai multe și atunci cea mai uzuală motivație este cea în care pentru primii 2-3 ani este suficientă o astfel de mașină, n-ar avea nevoie de mai mult, ceea ce nu e de parte de adevăr", a declarat Andrei Dumitrescu, director dealer auto.

Statisticile arată că tinerii din Generația Z sunt mai deschişi decât altii către maşinile produse de constructorii chinezi.