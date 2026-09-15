Compania suedeză Einride, specializată în vehicule autonome, și lanțul de supermarketuri Lidl au pus în circulație primul camion autonom fără cabină care operează în mod regulat pe drumurile publice din Germania, au anunțat marți cele două companii.

Camionul este autonom de nivel 4, ceea ce înseamnă că poate circula fără intervenția unui șofer în condițiile pentru care a fost autorizat. Vehiculul transportă marfă între un centru de distribuție Lidl și un magazin al retailerului, în baza unei autorizații oficiale acordate de Autoritatea Federală pentru Transportul Rutier din Germania (KBA), scrie Reuters.

Este prima autorizație de acest tip acordată în Germania.

Camionul nu are cabină și efectuează cursele logistice zilnice fără șofer și fără un operator de siguranță aflat la bord.

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Einride și Lidl intenționează să extindă traseul inițial și să creeze o rețea de livrări cu mai multe opriri, cunoscută în logistică drept "milkrun".

Potrivit celor două companii, proiectul are ca obiectiv reducerea impactului deficitului de șoferi profesioniști și creșterea fiabilității lanțurilor de aprovizionare.

De asemenea, sunt analizate noi utilizări ale camioanelor autonome în alte divizii ale Schwarz Group, compania-mamă a Lidl.

Autorizația a fost acordată de KBA după un amplu proces de verificare a siguranței, care a evaluat modul în care camionul se comportă în condiții reale de trafic.

Astfel, un camion fără cabină, fără șofer și fără operator la bord a trecut de la etapa de testare la transportul comercial regulat pe drumurile publice din Germania.