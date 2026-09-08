2,5 milioane de români, sărbătoriţi de Sfânta Marie Mică

Un elev i-a cerut în față demisia ministrului Educației, la ceremonia noului an școlar

Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează"

Orașul din România unde s-au înregistrat 0 grade, în timp ce în restul țării toamna pare că nici n-a venit

Giulia avea doar 22 de ani când stresul a început să-i afecteze corpul: "Aveam cearcăne, slăbisem"

Insula unde locuitorii au găsit secretul prin care trăiesc peste 100 de ani. Toţi au un lucru în comun

Dronă în spaţiul aerian al României, mesaje de alertă în 5 judeţe

Reporter Corespondent la Observator, Antena 1, în Iași de 8 ani, cu 11 ani experiență în jurnalism generalist, a relatat de la toate evenimentele majore de toate felurile din Moldova. ➜

Noi toţi ceilalţi celebrăm naşterea Maicii Domnului. Iar la Observator, pe colega Clara Maria Mihociu.

Peste două milioane şi jumătate de români îşi sărbătoresc onomastica, pe 8 septembrie, de Sfânta Marie Mică.

Întrebarea zilei Ar trebui sancționate platformele care promovează provocări periculoase în rândul minorilor? Da Nu

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