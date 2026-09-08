Video 2,5 milioane de români, sărbătoriţi de Sfânta Marie Mică
Peste două milioane şi jumătate de români îşi sărbătoresc onomastica, pe 8 septembrie, de Sfânta Marie Mică.
Noi toţi ceilalţi celebrăm naşterea Maicii Domnului. Iar la Observator, pe colega Clara Maria Mihociu.
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Clara Mihociu
Reporter Corespondent la Observator, Antena 1, în Iași de 8 ani, cu 11 ani experiență în jurnalism generalist, a relatat de la toate evenimentele majore de toate felurile din Moldova. ➜
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