Evenimente în Bucureşti, miercuri 5 august. Ce nu trebuie să ratezi 

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 5 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 5 august, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 5 august

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De la ora 19.00, la Green Hours Jazz Cafe se joacă piesa "Aici nu se simte", cu Ofelia Popii şi Ciprian Scurtea în rolurile principale.

Spectacolul are o durată estimativă de 80 de minute şi este realizat în co-producție cu Teatrul Național "Radu Stanca", din Sibiu.

Concerte în Bucureşti, miercuri 5 august

De la ora 19.00, trupa Om la Lună susţine un concert în Quantic Pub. De la ora 20.15, la Berăria H sunteţi aşteptaţi la "Sunt un frate tânăr", concert susţinut în memoria celui care a fost Florian Pittiş.

Andrada susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, iar Vlad Corb susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.

Proiecţii de film în Bucureşti, miercuri 5 august

De la ora 20.00, în cadrul "Cinema Esperanto", în Control Club puteţi urmări pelicula "Cold War", în regia lui Paweł Pawlikowski.

De la ora 21.00, în cadrul "Crime & Thriller Week", în Park Lake puteţi urmări pelicula "Reservoir Dogs".