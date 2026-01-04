Mii de bucureșteni, fără apă caldă și căldură, din cauza unei avarii majore. Ce sectoare sunt afectate

O avarie apărută duminică dimineață la CET Sud a lăsat mii de bucureșteni fără apă caldă și căldură. Incidentul afectează mai multe sectoare din Capitală, iar reluarea furnizării în condiții normale este estimată abia după data de 7 ianuarie, potrivit Termoenergetica.

O nouă avarie s-a produs duminică dimineața la CET Sud, iar furnizarea apei calde și căldurii este afectată în mai multe sectoare din Capitală, anunță Termoenergetica.

Avaria s-a produs la CET Sud - ELCEN, care aparține de Ministerul Energiei.

"Problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă", arată Termoenergetica.

Furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și 5. O parte dintre consumatorii din Sectorul 4 vor fi arondați la CET Progresul.

"Potrivit ELCEN, termenul estimat pentru remedierea avariei este data de 7 ianuarie. Apoi, după finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate și în casele voastre", susține Termoenergetica într-o postare făcută pe Facebook.

ELCEN a transmis că duminică dimineața, la ora 6.50, "s-a produs declanșarea cazanului de abur nr 4 în incinta CET București Sud, ca urmare a evoluției fisurării unei țevi aflate sub supraveghere tehnică de câteva zile. Acest incident a condus la oprirea turbinei cu abur nr. 4 aferente acestui cazan”.

Intervenții tehnice vor putea fi făcute doar după răcirea completă a cazanului, motiv pentru care durata estimată a indisponibilității este de aproximativ 3 zile.

ELCEN precizează că, în acest moment, CET București Sud funcționează cu cazanul de abur nr 3 și turbina de abur nr 3, precum și cu două cazane de apă fierbinte.

"Această configurație permite menținerea producției de energie termică necesare alimentării rețelei de termoficare, asigurând continuitatea livrării agentului termic și limitarea impactului temperaturii livrate până la gardul centralei, chiar și în condițiile indisponibilizării temporare a unui grup energetic. Subliniem că angajații ELCEN fac eforturi deosebite să mențină în funcțiune echipamente vechi puse în funcțiune în anii 60-70 și nemodernizate la timp din cauza subfinanțării îndelungate a companiei ce a împiedicat acțiunile de reabilitare majoră a instalațiilor. Datoria Termoenergetica către ELCEN este în prezent de aprox 1,5 miliarde lei", transmit reprezentanții ELCEN.

O avarie s-a produs în Capitală și în 27 decembrie. Mai mulți bucureșteni din sectoarele 2 și 3 și, parțial, 4 și 5, au rămas atunci fără apă caldă și căldură.

