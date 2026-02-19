Două surori gemene, născute în aceeași zi, au pornit în viață împreună. Astăzi, la 11 luni, una crește acasă, iar cealaltă trăiește între pereții unui salon de spital. Iuliana suferă de ciroză hepatică, după ce s-a născut cu atrezie de căi biliare. Singura ei șansă este un transplant de ficat în Italia, avându-l pe tatăl ei donator. Statul român plătește intervențiile, însă familia trebuie însă să strângă aproape 40.000 de euro pentru a putea pleca. Împreună îi putem fi aproape cu un SMS de 2 euro la numărul fără recurență 8848.

Povestea a două surori gemene de 11 luni: una e cu familia, alta în stare gravă. Cum o poţi ajuta pe Iuliana

Iuliana și Adriana Florescu s-au născut pe 20 martie 2025. Două fetițe dorite, două inimi care au bătut la unison încă din burtica mamei. La naștere au primit note bune și nimic nu anunța drama care urma.

Primele semne au apărut în maternitate. Iuliana făcea icter persistent. Analizele nu ieșeau bine. Investigațiile s-au succedat, iar diagnosticul a venit rapid și dur: atrezie de căi biliare, o malformație gravă care împiedică eliminarea bilei și duce la distrugerea progresivă a ficatului.

Au urmat intervenții chirurgicale la Craiova. Procedura Kasai, care în unele cazuri poate salva funcția hepatică, nu a avut rezultatul așteptat. Fetița a fost transferată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București, unde medicii au încercat din nou să corecteze problema. Nici de această dată evoluția nu a fost favorabilă.

Spitalul, a doua casă

În timp ce Adriana a ajuns acasă, Iuliana a rămas internată luni întregi. A trecut prin infecții, tratamente agresive și perioade critice. În noiembrie 2025, după o scurtă lună petrecută acasă, analizele s-au agravat, iar medicii au decis internarea pe termen lung.

De atunci, Iuliana nu a mai părăsit spitalul. Mama are grijă de sora sănătoasă, iar tatăl face drumuri repetate între familie și București. Fetița își petrece zilele într-un pătuț de spital, vegheată de personalul medical care a ajuns să o cunoască și să o îndrăgească.

Boala a avansat. Astăzi, la doar 11 luni, Iuliana suferă de ciroză hepatică.

Decizia care îi poate salva viața

Medicii au fost clari: fără transplant hepatic, șansele de supraviețuire sunt minime. Transplantul este programat în Italia, la ISMETT, un centru medical specializat în transplant hepatic pediatric. Ministerul Sănătății a aprobat finanțarea intervențiilor, iar o parte din sumă a fost deja transferată.

Donatorul va fi chiar tatăl fetiței. Este compatibil și pregătit să îi ofere o parte din ficat pentru a-i salva viața.

Pentru a pleca însă în Italia, familia Florescu trebuie să demonstreze că poate susține cheltuielile de trai pe perioada spitalizării și recuperării – cel puțin șase-opt luni, posibil chiar un an. Transportul, cazarea și controalele postoperatorii nu sunt acoperite. Suma necesară: aproximativ 40.000 de euro.

Timpul nu mai are răbdare

Medicii recomandă efectuarea transplantului cât mai curând. Ciroza progresează, iar fiecare săptămână care trece poate însemna complicații suplimentare.

Cum putem ajuta

Fundația Mereu Aproape face apel la solidaritate pentru ca Iuliana să ajungă la transplant la timp.

Trimite un SMS la 8848 și donează 2 euro (fără recurență) sau donează în conturile Fundației Mereu Aproape:

RON: RO86BTRL000AJUTEU8848RON

EUR: RO32BTRL000AJUTEU8848EUR

SWIFT: BTRLRO22

CIF: 18212553

Fiecare mesaj înseamnă o șansă în plus pentru ca Iuliana să crească alături de sora ei geamănă.

