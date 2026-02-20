21 februarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 21 februarie de-a lungul timpului.

Pe 21 februarie 1916, în Primul Război Mondial, începea renumita Bătălie de la Verdun, soldată cu peste un milion de victime - Profimedia (imagine ilustrativă)

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 21 februarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 21 februarie

Pe 21 februarie 1613, Mihail I a fost ales țar al Rusiei. Începutul dinastiei Romanov în Rusia. Pe 21 februarie 1848 a apărut, la Londra, Manifestul Partidului Comunist, redactat de Karl Marx și Friedrich Engels. Pe 21 februarie 1907 înregistrăm Răscoala țăranilor din satul Flămânzi, județul Botoșani. Pe 2 februarie 1907 a intrat în vigoare Legea pentru organizarea Marinei Comerciale. Pe 21 februarie 1916, la Verdun, Franța, a început Bătălia de la Verdun, cea mai distrugătoare bătălie din Primul Război Mondial, soldată cu aproximativ un milion de victime. Bătălia de la Verdun s-a încheiat prin respingerea definitivă, de către armata franceză, a atacurilor germane, la 18 decembrie 1916.

Pe 21 februarie 1941, în Al Doilea Război Mondial, Dinu Brătianu, președintele PNL, a recomandat, printr-o scrisoare, generalului Ion Antonescu să nu angajeze România exclusiv de partea Germaniei. Pe 21 februarie 1941, Ordonanța guvernului maghiar nr. 1440/1941 a anulat în Transilvania de Nord, ocupată de Ungaria horthystă prin Dictatul de la Viena, reforma agrară românească din 1921. S-au anulat, în același timp, și toate achizițiile făcute de români în perioada 1918–1940. Pe 21 februarie 1947 a fost inventat aparatul de fotografiat la minut, de către Edwin Herbert Land, în New York. Pe 21 februarie 1947, Consiliul de Miniștri a hotărât proclamarea lui Iosif Stalin cetățean de onoare al României. Pe 21 februarie 1960, liderul cubanez Fidel Castro a naționalizat toate firmele în Cuba. Pe 21 februarie 1972, Richard Nixon a devenit primul președinte american care a vizitat China. Pe 21 februarie 1974 a fost adoptată o nouă constituție a Iugoslaviei. Provinciile autonome Kosovo și Voivodina au primit drepturi republicane. Iosip Broz Tito a fost ales președinte al Iugoslaviei pe viață.

Nașteri pe 21 februarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 21 februarie, de la Țarul Petru al III-lea al Rusiei, soțul Ecaterinei cea Mare, născut pe 21 februarie 1728, sau filologul şi lingvistul român Timotei Cipariu, născut pe 21 februarie 1805, şi până la ziaristul şi prozatorul român Anton Bacalbașa, născut pe 21 februarie 1865, sau fotbalistul român Lajos Sătmăreanu, născut pe 21 februarie 1944.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 21 februarie s-au născut personalităţi precum alpinistul român Constantin Lăcătușu, născut pe 21 februarie 1961, cântăreţul italian Tiziano Ferro, născut pe 21 februarie 1980, fotbalistul grec Georgios Samaras, născut pe 21 februarie 1985, sau fotbalistul algerian Riyad Mahrez, născut pe 21 februarie 1991.

Decese pe 21 februarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 21 februarie. Dintre acestea amintim pe Papa Iulius al II-lea, decedat pe 21 februarie 1513, filosoful olandez Baruch Spinoza, decedat pe 21 februarie 1677, Papa Benedict al XIII-lea, decedat pe 21 februarie 1730, sau jurnalistul slovac Jan Kuciak, victimă a crimei organizate, decedat pe 21 februarie 2018.

Tot într-o zi de 21 februarie şi-au pierdut viaţa şi mitropolitul român Vasile Lăscărescu, decedat pe 21 februarie 1969, jucătoarea română de tenis de masă Angelica Rozeanu, decedată pe 21 februarie 2006, sau compozitorul român Pascal Bentoiu, decedat pe 21 februarie 2016.

