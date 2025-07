În mod tradiţional, nașii se aleg din familie sau dintre apropiați. Astăzi, tot mai mulți tineri ajung să-și caute părinții spirituali în mediul online.

Pe vremuri, naşii erau aleși din suflet, astăzi cu doar un click şi un share îți poți găsi părinți spirituali direct pe internet. În 2025, unul din trei cupluri, fără rude apropiate sau prieteni, apelează la rețelele de socializare pentru a-şi găsi nașii de cununie sau de botez.

Cereri de nași, postate pe rețelele sociale

"Eram în căutarea unor nași de botez, deoarece din prietenii comuni nu am găsit pe cineva care să ne fie alături. Am primit cateva mesaje, am și ales naşii", a povestit Antonia, o tânără care a apelat la internet pentru a-şi găsi naşi pentru botezului copilului.

Deşi pare greu de crezut, sunt şi străini care vor să ajute. Simona şi soţul ei au botezat 7 copii, după ce au văzut cereri de ajutor pe social media.

"Mi se pare un gest deosebit de a creştina un copil, sau a unui prin Sfânta Taină a căsătoriei doi tineri și m-am gândit să ne facem prieteni și mai la distanță. Avem 3 băieței, 4 fetiţe creştinate și un cuplu cununat", a explicat Simona.

"Societatea a evoluat economic, social, în termeni de calitate a vieții. Suntem mult mai mulți și asta ne face să interacționăm mai greu, motiv pentru care ne reorientăm în era digitală", a declarat Antonio Amuza, sociolog.

Preoții, conștienți de noile practici

Şi preoţii sunt la curent cu aceste practici.

"În ultimul an, se întreabă Chat GPT ce familie îmi recomanzi dacă eu am profilul acesta? Şi Chat GPT-ul știe exact", a spus Marius Moșteanu, paroh.

Cei mai mulţi tineri spun totuşi că doar în ultimă instanţă ar căuta părinţi spirituali printre străini.

"Naşul meu a fost coleg de școală cu mine și soția. Ne cunoșteam demult. I-am zis pur și simplu: vezi că mă căsătoresc şi mă cununi, da?", a transmis un tânăr.

"Mi se pare așa... mi se pare deplasat. Trebuie să avem o măsură în folosirea Internetului", a adăugat altă persoană.

Potrivit Bisericii Ortodoxe, în cazul cununiei religioase, este necesar ca naşii să aibă deja un legământ în faţa lui Dumnezeu. În acest fel, ei pot reprezenta un exemplu demn de urmat de către finii lor. Există o excepţie totuşi. Cuplul poate obţine o dispensă din partea preotului. Singura condiţie e ca şi naşii să se căsătorească anul următor.

