Atac cibernetic, denumit "Gentlemen" la Complexul Energetic Oltenia. Compania a sesizat DIICOT

Complexul Energetic Oltenia a fost ținta unui atac cibernetic de tip ransomware, denumit "Gentlemen", care a afectat parțial activitatea companiei. Incidentul a fost identificat vineri, în jurul orei 01:40, au anunțat sâmbătă oficialii Complexului Energetic Oltenia.

"În urma atacului, unele documente și fișiere au fost criptate, iar mai multe aplicații informatice au devenit temporar indisponibile, inclusiv sisteme de tip ERP, aplicații de management al documentelor, serviciul de e-mail și site-ul societății. Activitatea companiei a fost parțial afectată, fără a fi pusă în pericol funcționarea Sistemului Energetic Național", se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a companiei.

Imediat după constatarea incidentului, sistemele afectate au fost izolate, iar situația a fost raportată Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Ministerului Energiei și altor autorități competente.

Conducerea CEO a depus, de asemenea, o plângere penală la DIICOT, Biroul Teritorial Gorj, privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și alterarea integrității datelor informatice.

"Încă de la momentul identificării atacului, specialiștii IT ai Complexului Energetic Oltenia au demarat procesul de reconstrucție a sistemelor pe o infrastructură nouă, utilizând copiile de siguranță existente. În prezent, se află în curs de analiză amploarea exactă a incidentului, precum și existența unei eventuale exfiltrări de date. Complexul Energetic Oltenia cooperează cu autoritățile competente și depune toate eforturile necesare pentru restabilirea completă a sistemelor informatice în cel mai scurt timp posibil", au mai precizat oficialii CEO.

Specialiștii DNSC analizează în prezent amploarea incidentului.

"Am fost notificați de ieri, investigația și activitățile de remediere în urma incidentului sunt în curs. În acest moment nu sunt indicii cu privire la faptul că ar fi existat o exfiltrare a datelor", a declarat Mihai Rotariu, purtătorul de cuvânt al DNSC, citat de Mediafax.

Potrivit raportului DNSC pe anul trecut, România se confruntă cu un set de amenințări cibernetice în creștere, aliniate cu tendințele globale, dar adaptate specificului local.

În urmă cu o săptămână, un atac cibernetic de tip ransomware a avut loc asupra mai multor staţii de lucru şi servere care aparţin Administraţiei Naţionale Apele Române şi a unui număr de 10 din 11 administraţii bazinale de apă din ţară, inclusiv Oradea, Cluj, Iaşi, Siret, Buzău, informează Hotnews.

