Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie chiar în timpul conferinței lui Putin. Reacția liderului rus

Un jurnalist de 23 de ani din Ekaterinburg a surprins întreaga audiență în timpul conferinței de presă a președintelui Vladimir Putin, cerându-și iubita în căsătorie în direct.

de Redactia Observator

la 19.12.2025 , 16:51
Cu un afiș pregătit și vorbind în fața liderului de la Kremlin, tânărul nu a stat pe gânduri. "Știu că iubita mea se uită la conferință, așa că o întreb: vrei să te căsătorești cu mine? Având în vedere că totul se întâmplă aici, Vladimir Vladimirovici, am fi foarte încântați dacă ai veni la nunta noastră".

Publicul a reacționat cu aplauze, iar momentul neașteptat a fost urmat de o întrebare serioasă despre sprijinul statului pentru tinerele familii. "Suntem împreună de opt ani și ne dorim copii, dar nu ne permitem pentru că, de exemplu, dacă aș vrea să iau un apartament voi plăti 50.000 de ruble pe lună timp de 30 de ani. Există vreo posibilitate de a ajuta tinerele familii să evite un astfel de efort financiar?"

Președintele Putin a rămas surprins de faptul că tânărul era deja într-o relație de opt ani. În aceeași conferință de presă, liderul rus a abordat şi criza demografică. El a subliniat importanţa creşterii numărului naşterilor în contextul scăderii drastice a natalităţii, legată atât de incertitudinea cauzată de război, cât şi de "gaura demografică" în care se află Rusia.

"Trebuie ca (naşterea de copii) să fie la modă pentru ca oamenii să înţeleagă bucuria maternităţii şi a paternităţii", a declarat preşedintele Putin. El a afirmat că scăderea indicelui natalităţii este o chestiune ce stârneşte preocupare în "aproape toate ţările cu economii mari" şi a dat ca exemplu Japonia şi Coreea de Sud. "Cam peste tot se întâmplă la fel", a insistat el. Preşedintele Putin a afirmat că sprijinirea familiilor cu copii este una dintre priorităţile statului rus. În acelaşi timp, s-a declarat mulţumit că în 25 de regiuni ruse situaţia demografică se îmbunătăţeşte.

Parlamentul rus a aprobat anul trecut o lege ce interzice propaganda ideologiei "childfree" (fără copii), care urmăreşte recunoaşterea dreptului femeilor de a nu avea copii. Rusia va aloca în următorii trei ani 37,5 miliarde de ruble (peste 402 milioane de dolari) pentru programe de promovare a natalităţii, în contextul celei mai grave crize demografice din ultimul sfert de secol.

