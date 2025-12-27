Vremea de mâine 28 decembrie. Urmează rafale de vânt şi ninsori viscolite. Maxime de 7 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 28 decembrie în țară

În Moldova și Transilvania, vântul va sufla cu viteze de 60-70 km/h, local atingând 80-90 km/h. În celelalte regiuni, intensificările vor fi temporare și locale, cu viteze în general de 50-60 km/h. Cerul va fi mai mult noros și va ninge în Maramureș, Moldova și Transilvania, unde se va depune un strat de zăpadă de 3-6 cm. Ninsori vor fi și local în Dobrogea, izolat în restul țării. Pe suprafețe reduse vor fi condiții de polei și ghețuș. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în Muntenia, iar cele minime între -8 și 0 grade.

Vremea de mâine 28 decembrie în București și în Cluj

În București, cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat (30-40 km/h), cu intensificări după-amiaza și seara, când rafalele pot ajunge la 50-60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6-7 grade, iar minima se va situa între -4 și -1 grad.