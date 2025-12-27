Vinurile sunt nelipsite de pe masa festivă, zilele acestea, dar ştim cum se beau ele, de fapt? Se spune că vinul potrivit este acela care deschide papilele gustative şi potenţează gustul mâncărurilor, iar în funcţie de ce fel de mâncare avem pe masă ar trebui să ştim ce fel de vin se potriveşte.

Este un adevărat ritual și învățăm de la cei mai buni cum se combină vinurile, pentru că am putea strica mâncarea dacă nu avem un vin potrivit și nu îl bem la momentul potrivit. Vom începe noaptea dintre ani cu un spumant la aperitiv, ca să ne deschidă papilele gustative și să ne pregătim pentru o seară lungă. Este foarte important să bem spumantul alături de pește afumat, pentru început, de exemplu, ne spun specialiștii.

Iar dacă mergem mai departe la felul 2, la un pește, de exemplu, sau la o carne slabă, la o carne albă, vom combina mâncarea cu un sauvignon blanc și ulterior cu un chardonnay, în această ordine, nu în alta, pentru că altfel nu vom mai simți din plin felul de mâncare. Iar dacă mergem mai departe către o carne roșie, vom alege, bineînțeles, un vin roșu. Pinot noir este prima alegere a specialiștilor când vine vorba despre vinul roșu, urmat de un cabernet, pentru că, în această ordine, sunt considerate potrivite, în așa fel încât să reușim să ne bucurăm de întreaga masă de Revelion.

Și la final, bineînțeles, la miezul nopții, dar și la final, ne bucurăm din nou de un pahar de spumant la desert. Și dacă avem un vin dulce, un vin foarte dulce, l-am putea consuma exclusiv pe acela, în locul desertului, ne spun specialiștii. Așadar, este alegerea noastră dacă vrem să ne bucurăm de o bucată de tort sau să mai bem încă un pahar târziu în noapte.

Important este, indiferent de vinul pe care îl bem, să avem grijă cât bem și cu cine îl bem în noaptea dintre ani.

