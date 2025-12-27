Polonia, noul front al traficului de droguri. Polonia a devenit ținta unei ample operațiuni internaționale după ce autoritățile au confirmat prezența unor chimiști ai cartelului mexican Sinaloa, trimiși să producă metamfetamină pe teritoriul țării. Ancheta, denumită „Projekt Chemik”, este coordonată de serviciile de informații poloneze, cu sprijinul DEA din Statele Unite ale Americii.

Războiul ascuns al Poloniei. Lupta cu traficanţii Sinaloa trimişi să inunde Europa cu metamfetamină - ProfiMedia

Pentru prima dată, Polonia nu mai este doar o țară de tranzit, ci un punct activ de producție a drogurilor sintetice, ceea ce ridică semne serioase de alarmă la nivel european, arată publicaţia Intelligence Online, specializată în domeniul securităţii.

"Projekt Chemik", operațiune fără precedent

Autoritățile poloneze consideră că "Projekt Chemik" reprezintă un moment de cotitură în lupta împotriva crimei organizate internaționale. Implicarea directă a cartelurilor mexicane arată că Europa Centrală a intrat pe harta strategică a traficanților de droguri, alături de alte regiuni-cheie din UE.

Articolul continuă după reclamă

Scopul principal al operațiunii este destructurarea rețelelor de producție, identificarea rutelor de aprovizionare cu substanțe chimice și blocarea circuitelor financiare ilegale.

Laboratoare clandestine în ferme abandonate

Investigațiile au scos la iveală existența unor laboratoare de metamfetamină amplasate în ferme izolate din Pomerania și din nord-estul Poloniei. Chimiștii, instruiți în Mexic, foloseau echipamente mobile și produceau cantități mari de droguri, greu de detectat de autorități.

Arestările din Gdańsk, Bialystok și Swiecie confirmă existența unei rețele bine organizate, sprijinite de grupări europene care furnizau precursorii chimici din Germania și Cehia, mai scrie Intelligence Online.

Serviciul de informații interne al Poloniei (ABW) investighează spălarea de bani asociată acestor activități. Anchetatorii au identificat transferuri financiare prin firme-fantomă din Spania și Cipru, conectate la membri ai cartelurilor aflați deja în atenția autorităților americane.

Mai multe instituții poloneze colaborează pentru a bloca fluxurile financiare și logistice ale rețelelor criminale.

Sprijinul DEA pentru serviciile poloneze

Surse poloneze au notat că DEA oferă suport tehnic și informațional, inclusiv date biometrice, interceptări și analize criminalistice. Informațiile sunt centralizate într-o unitate comună din Varșovia și partajate cu Europol.

Experții avertizează că traficanţii mexicani testează în Europa un model „low profile”, bazat pe echipe mici, mobile și greu de identificat.

Noua rută din Marea Baltică

Autoritățile monitorizează atent şi porturile Gdansk și Gdynia, după ce, în februarie 2025, au fost recuperate peste 100 de kilograme de cocaină de pe fundul Mării Baltice. Metoda folosită – depozitare offshore și recuperare ulterioară.

Specialiştii din domeniu spun că descoperire confirmă extinderea traficului de cocaină în Europa de Est.

Legătura cu Ucraina

Un aspect alarmant priveşte legătura cu războiul din Ucraina. Autoritățile suspectează că o parte din metamfetamina produsă în Polonia ajunge pe front, pe rute de contrabandă din est.

Testele realizate de autoritățile ucrainene indică o semnătură chimică specifică Europei Centrale, ceea ce leagă direct drogurile de laboratoarele poloneze.

Amenințare în creștere

Deși nu a fost identificat un centru de comandă permanent, anchetatorii confirmă existența unor structuri temporare active și a unei capacități locale de producție deja funcționale.

Cazul Poloniei arată că Europa Centrală devine un nou punct-cheie al traficului internațional de droguri, cu implicații serioase pentru securitatea regională.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰