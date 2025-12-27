În multe sate din România, Crăciunul nu se măsoară în zile libere, ci în obiceiuri transmise din generaţie în generaţie. Sunt tradiţii care nu se învaţă din cărţi, ci pur şi simplu se simt. Oamenii îşi scot straiele de sărbătoare din lada de zestre şi merg la colindat din casă în casă. Ce obiceiuri de Crăciun au rămas vii de sute de ani, în judeţele Alba şi Hunedoara.

La Daia Română, perioada sărbătorilor de iarnă aduce în sat un obicei vechi de sute de ani - butea feciorilor. Tinerii îmbracă straiele populare şi pornesc pe uliţe, colindând şi chemând fetele la bal.

Alaiul străbate satul din poartă în poartă, iar fiecare oprire e prilej de joc, voie bună şi respect pentru rânduiala strămoşească.

"Eu sunt primarul. Trebuie să umblăm prin tot satul, să colectăm bani de la oameni, iar acum eu stau în faţă, ţin fetele şi le joc. Ne arată că a venit Crăciunul. Deci fără bute, Daia nu ar mai fi Daia. Nu ar mai fi satul nostru", spune un fecior costumat.

"Rolul meu în bute este de crâşmar. Hainele sunt foarte vechi, sunt străvechi, le-au purtat şi părinţii noştri. Puteţi vedea şi pe şorţ, e purtat de tatăl meu din anul 1986, când a fost şi el. Înainte erau 5 ani la bute, dar acum sunt doar 3", spune un alt fecior costumat.

"E un obicei frumos care are loc în comuna noastră. Vin după fete, noi ne pregătim. Fata se pregăteşte mai mult ca noi", spun gazdele.

"Alaiul, îmbrăcat în costume tradiţionale, merge să colinde fetele şi să le cheme la bute. Rolul primarului şi a crâşmarilor e de a cere fata de la părinţi. Cer permisiunea părinţilor ca să lase fata la bal, cu o urare, iar apoi joacă fata în curtea acesteia", spune Alina Hileagă, bibliotecară.

Gazdele îi aşteaptă cu porţile deschise, cu vin, cozonac şi prăjituri, dar mai ales cu sufletul plin pentru că văd cum tradiţia merge mai departe. Iar, pentru cei mutaţi la oraş, butea feciorilor rămâne un simbol al copilăriei.

"Acest frumos obicei şi eu când am fost tânăr am participat, iar tinerii vor să îl transmită generaţiilor viitoare", spune Visarion Hăprian, primar Daia Română.

Iar, la Geoagiu Băi, căluşarii hunedoreni pornesc la colindat din casă în casă, unde sunt primiţi cu bucate alese.

