Mai mulți copaci au căzut în Sinaia, vineri şi sâmbătă, unde încă sunt intensificări ale vântului.

Mai mulţi copaci din Sinaia au fost doborâţi de vântul puternic. Pompierii continuă intervenţiile - Profimedia

Vineri, mai multi copaci au căzut pe strada Zamora, pe garduri și fire de curent electric. Alți cinci copaci sunt căzuți pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceștia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau trei persoane.

Din fericire, nu au fost persoane rănite.

Pompierii Detașamentului Sinaia vin în sprijinul comunităților afectate, misiunile fiind în dinamică.

Articolul continuă după reclamă

Vântul continuă să sufle cu putere, iar pompierii le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate și să întrerupă activitățile în aer liber și să se adăpostească în spații sigure.

Sâmbătă, primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a publicat, pe Facebook, un clip în care a surprins chiar momentul în care doi copaci se prăbuşesc din cauza vântului puternic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰