Video Mai mulţi copaci din Sinaia au fost doborâţi de vântul puternic. Pompierii continuă intervenţiile

Mai mulți copaci au căzut în Sinaia, vineri şi sâmbătă, unde încă sunt intensificări ale vântului.

de Redactia Observator

la 27.12.2025 , 17:09
Mai mulţi copaci din Sinaia au fost doborâţi de vântul puternic. Pompierii continuă intervenţiile

Vineri, mai multi copaci au căzut pe strada Zamora, pe garduri și fire de curent electric. Alți cinci copaci sunt căzuți pe strada Mănăstirii. Unul dintre aceștia a căzut peste un autoturism la bordul căruia se aflau trei persoane.

Din fericire, nu au fost persoane rănite.

Pompierii Detașamentului Sinaia vin în sprijinul comunităților afectate, misiunile fiind în dinamică.

Vântul continuă să sufle cu putere, iar pompierii le recomandă cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate și să întrerupă activitățile în aer liber și să se adăpostească în spații sigure.

Sâmbătă, primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a publicat, pe Facebook, un clip în care a surprins chiar momentul în care doi copaci se prăbuşesc din cauza vântului puternic. 

