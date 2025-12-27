CCR anunţă duminică decizia privind pensiile speciale ale magistraţilor, după sesizarea ÎCCJ

Curtea Constituţională a României (CCR) va decide mâine, pe 28 decembrie, soarta pensiilor speciale ale magistraţilor. Înalta Curte de Casație și Justiție sesizase CCR cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Proununţarea pe sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților a fost amânată pe data de 10 decembrie.

Înalta Curte susținea că legea "încalcă independența justiției" și "elimină de facto pensia de serviciu pentru magistrați". Decizia fusese adoptată în unanimitate, 102 judecători din 102 prezenți.

Contestația Înaltei Curți a venit după ce premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru a doua formă a legii. Legea, în forma care a trecut prin asumarea răspunderii, arată că pensiile magistraților vor fi reduse la 70% din venitul net, încasat în ultima lună de activitate. Vârsta de pensionare va crește treptat la 65 de ani, într-o perioadă de tranziție de 15 ani, pragul de 65 de ani se va atinge în 2040.

Vechimea în muncă necesară pentru pensionare va crește și ea de la 25 la 35 de ani. Dacă legea va trece de CCR, pensia medie a magistraților ar urma să scadă de la 5.000 euro/lună la 3.500 euro/lună.

Articolul continuă după reclamă

Perioada de tranziţie pentru pensiile magistraţilor a crescut de la 10 la 15 ani

Perioada de tranziție pentru pensiile magistraților a crescut de la 10 la 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2026. În următorii 15 ani, vârsta de pensionare va crește treptat cu câte un an. În 2042, vârsta de pensionare a magistraților va ajunge la 65 de ani.

CCR a dezbătut în 10 decembrie sesizarea depusă de Înalta Curte. Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru 28 decembrie. Dacă legea va pica a doua oară la CCR, PSD va pune presiune pe premierul Ilie Bolojan pentru a-și asuma răspunderea politică. În plus, dacă CCR va admite sesizarea ICCJ, România riscă să piardă 231 de milioane de euro fonduri europene din PNRR.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰