Evenimente în Bucureşti, vineri 4 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 4 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Maria Buză şi Taraful George Pătraşcu susţin un concert vineri, 4 septembrie, la Restaurant Elisabeta din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 4 septembrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 4 septembrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 4 septembrie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Schema Secolului", la Teatrul Elisabeta, "Rave de Ravel", la Teatrul Masca, sau "Ce-și Doresc Femeile?", la Teatrul Metronom.

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De la ora 19.30 se joacă "Despărțiți din dragoste", la Teatrul Roșu, iar de la ora 20.00 se joacă "Tavanul de sticlă", la FF Theatre, şi "Fata din curcubeu", la Teatrul de Artă.

Concerte în Bucureşti, vineri 4 septembrie

De la ora 20.15, trupa Zebbra şi Miki susţin un concert "Retro Evening" în Berăria H. De la ora 21.00, Maria Buză şi Taraful George Pătraşcu susţin, la Restaurant Elisabeta, un nou concert din seria "Seară boierească".

De la ora 21.30, în Hard Rock Cafe sunteţi aşteptaţi la un concert "Freddie Mercury 80th Anniversary" susţinut de artistul britanic Joseph Lee Jackson. De la ora 22.45, Alex Botea susţine un concert în Berăria H, alături de formaţia sa.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 4 septembrie

În Liga Naţională de handbal masculin sunt programate meciurile Steaua Bucureşti - ACS HC Buzău (Sala Apollo, ora 17.30) şi CSM Bucureşti - CSO Teutonii Ghimbav (Sala Apollo, ora 20.00).

Pe Stadionul Steaua, de la ora 11.00 se joacă meciul de rugby dintre Steaua Bucureşti şi Dinamo Bucureşti.