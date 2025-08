Măsura îi afectează și pe românii care și-au pus banii deoparte în pensii private. Schimbările au stârnit deja nemulțumiri.

Reporter Observator: "Aveți pensie mai mare de 3000 de lei?"

Pensionară: "Nu. Pensie pe caz de boală și tot mi-au oprit CASS-ul acela. La 500 de lei mi-au oprit 100 de lei. Ce se întâmplă e bătaie de joc. Chiar vreau să spun! Îți bați joc de noi pensionarii. Sunt pe caz de boală, sunt bolnavă de cancer, soțul bolnav de cancer, deci își bat joc de noi! Soțului i-au oprit la 22 de milioane - 230 de lei. Noi din ce trăim?"

"Sunt învățată cu ele, nu e ceva ieșit din comun. E ok, până la urma urmei știți cum este, îți mărește, îți mai dă, îți micșorează." a mărturisit o altă doamnă.

Reporter Observator: "Ce pensie aveți dumneavoastră?"

"Dacă vă spun, nu mă credeți. 1640 lei după 38 de ani de muncă. pentru că am fost în concediu de boală mi-a scăzut foarte mult. După 38 de ani de muncă, deci nu am, pentru că am fost bugetar și așa erau legile atunci. Eu sunt de acord dar măcar să se facă ceva cu ei, cu acei bani. Dar dacă se iau și nu sunt folosiți unde trebuie ar fi trist."

"Mi se pare nejust pentru că cei care au peste 3000 de lei, la rândul lor, au plătit toate taxele la stat prin impozitele pe salariu. Pe de altă parte, te gândești că o pensie de 3000 de lei e cu totul altceva decât o pensie de nici 1000 de lei, cum au majoritatea. Această reformă ar fi trebuit începută din cu totul altă direcţie, adică nu scazi bursele copiilor (...) e mare scandal cu pensiile speciale deci acolo trebuie lucrat." constată o altă pensionară.

"Nu-mi convine, păi noi le-am mai plătit și nu mi se pare normal. Am făcut naveta toată viața, am fost la școală, deci nu mi se pare că e potrivit să mai plătim, oricât ar fi pensiile de mari, nu asigură, mai ales unora bolnavi, să-și asigure viața de zi cu zi. De fiecare dată a fost o perioadă când am făcut niște economii. Când mi s-a tăiat nu știu cât la sută de la președinte. Veșnic au fost situații din astea de criză." explică o altă femeie aflată la pensie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Când ai nevoie de un sfat, preferi să întrebi ChatGPT sau un specialist? ChatGPT Specialist

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰