Nicio meserie nu seamănă cu cealaltă, prin urmare nici salariile nu sunt la fel și, dacă ne gândim mai departe, nici pensiile. Dinamica demografică și baza de contributori sunt noțiuni care, celor mai mulți dintre noi, poate că nu ne spun mare lucru. Dar de ele depinde în mod direct pensia pe care o vom primi de la stat.

Ce pensie vei avea în funcţie de meserie. De la 2.800 de lei la peste 8.000 de lei

Este vorba de pensia de stat, clasică, nu de pilonul 2 sau 3. Aceasta se calculează conform principiului contributivității. Asta înseamnă că sunt două componente importante: perioada de timp de cotizare, practic vechimea în muncă, și cuantumul salariului din care se plătesc dările. Și momentul la care vine pensionarea.

De exemplu, un muncitor simplu care se pensionează anul acesta va încasa aproximativ 2.800 de lei, pe când aceeași meserie, scalată, va aduce până în 2050 4.600 de lei.

Ce meserii îţi asigură o pensie de peste 4.000 de lei

Articolul continuă după reclamă

Nu toate meseriile sunt la fel. De exemplu, din industria serviciilor hoteliere, în 2050 pensia aproximativă va fi de 4.000 de lei, un angajat cu muncă de birou va primi 5.000 de lei, iar pensia unui profesor va fi ceva mai mare, nu cu mult - aproximativ 5.500 de lei. Această proiecție nu pare să crediteze învățământul cu mari schimbări, din păcate.

Meseriile cu pensii generoase? Un inginer sau un medic va primi o pensie de 6.000-7.000 de lei, un manager de nivel mediu aproximativ 7.500, iar IT-iștii vor fi remunerați cu 8.000 de lei ca pensie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi încredere în promisiunile noului primar al Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰