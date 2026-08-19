Nu te mai lua în serios. O replică pe care o spunem deseori în conflicte este, culmea, secretul celor mai fericite şi sănătoase relaţii. Atât cele din familie, cât şi de la serviciu. Este un îndemn la autoironie şi relaxare într-o societate preocupată mai mult de probleme. Convingerea că un adult serios şi sobru este de succes este falsă, spun specialiştii. De fapt, exact joaca de copii şi umorul construiesc cele mai puternice conexiuni cu cei din jurul nostru.

"Undeva în jurul orei 2 dimineața, m-am trezit şi am plecat spre orașul ei după o glumă. Totul a început cu o glumă despre niște banali blugi. La noi multe lucruri spontane încep din vorbe spuse în glumă", spune Octavian.

Aşa au devenit Mariana şi Octavian un cuplu, acum o lună. El din Bucureşti, ea din Braşov. Amândoi sunt însă convinşi că umorul este unul dintre pilonii unei relaţii de durată.

"Uneori e asemănător cu sarea şi piperul care condimentează o mâncare, spune Octavian. E ca un lanț și dacă el e însoțit de o notă de relaxare devine un firesc", menţionează Mariana.

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Pe Sole şi Bernardo i-am întâlnit într-un parc din Capitală, în concediu. Au venit din Spania să celebreze cei 7 ani de relaţie pe litoralul nostru. Şi în cazul lor, secretul longevităţii au fost umorul şi joaca. Şi faptul că au învăţat, treptat, să nu se mai ia în serios.

"Dacă nu punem puțin umor în viață, dacă nu adăugăm puțină grație, totul va fi un haos. Adevărul este că, altfel, viața nu ar avea sens. Încercăm să nu transformăm totul într-o rutină monotonă, în care doar muncim. Încercăm ca fiecare zi să fie diferită, iar asta ne dă puțină viață", spune cuplul.

Cum poate ajuta umorul în relaţii

Şi creşte hormonii atracţiei şi ai conexiunii. Pentru că joaca nu este rezervată doar pentru copii, spun psihologii. De la provocări amuzante, tachinări sau jocuri, la glume şi activităţi comune, umorul apropie partenerii şi semnalează creierului că este într-un mediu sigur.

"Joaca cu pernele sau gâdilatul. Mi se pare că te face să fii înapoi copil, adolescent și te duce back to basics când aveai momentele de flirt de început. Oricum avem o grămadă de taskuri, asta nu înseamnă ca trebuie să glumim întruna, că și aia poate sa devină ușor frustrant că nu poți să ai o discuţie serioasă, dar trebuie să fie un balance. Mi-a plăcut când am mers la dans împreună. Cred că lui i-a plăcut când face Hill climbing, sunt multe activități pe care le facem împreună, karate facem tot timpul anului. E foarte important să ai un partener care nu e foarte serios și înțelege o glumă, dar să fie serios când trebuie să fie serios și să fie amuzant când trebuie să fie amuzant, asta am învățat din relațiile mele din trecut", spun oamenii.

Problema este că, pe măsură ce creştem, renunţăm la joacă, pentru că societatea ne învaţă că adultul trebuie să fie serios şi responsabil. Potrivit psihologilor, am ajuns să ne cenzurăm comportamentele copilăreşti pentru că ne pasă mai mult de cum suntem percepuţi de ceilalţi. Relațiile ajung, astfel, să fie dominate de discuții practice: ce avem de făcut, ce trebuie rezolvat, cine duce copiii, cine plătește facturile. Însă iubirea nu poate supravieţui doar din responsabilităţi.

"Foarte multe cupluri se despart, nu din lipsa de iubire ci pentru că au uitat să mai fie jucăuși și au devenit simpli manageri ai unei case. Rutina și responsabilitățile acţionează ca un anestezic lent asupra relației. În timp, cuplurile își creează propriul umor intern, glume, expresii, priviri, sau mici întâmplări pe care doar ei le înțeleg. Aceasta complicitate creeaza sentimentul că există o lume a lor, la care ceilalți nu au acces", explică Beatrice Baiu, terapeut de cuplu.

Atenţie însă. Joaca şi râsul nu vor rezolva niciodată problemele grave dintr-o relaţie, spun psihoterapeuţii. Ci doar oferă cuplului, aflat într-o perioadă dificilă, energia necesară să comunice fără să se mai atace.

"Atunci când râdem împreună în mijlocul furtunii îi transmitem creierului mesajul: problema e grea, dar noi doi suntem încă bine. Pot de exemplu să imite împreuna un show de TV, să inventeze și să interpreteze scenete absurde, să se provoace la mici întreceri: cine imită mai bine o vedetă, cine spune cea mai proastă glumă, cine poate inventa cea mai absurdă poveste pornind de la un obiect din casa", explică Beatrice Baiu, terapeut de cuplu.

În concluzie, în goana după relația perfecta, uităm un lucru foarte simplu: să ne simțim bine împreună. Nu trebuie să planificăm mereu conversații profunde sau activități complicate. Uneori și zece minute în care râdem împreună cu partenerul, pot face mai mult decât încă o discuție despre cine ce trebuia să facă.