Evenimente în Bucureşti, marţi 1 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 1 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Nepotul meu se crede poet" se joacă marţi, 1 septembrie, la Sala Dalles din Bucureşti - zilesinopti.ro

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 1 septembrie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 1 septembrie

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De la ora 20.00, la Sala Dalles se joacă piesa "Nepotul meu se crede poet", în regia Magdei Catone.

Magda Catone joacă, în acest spectacol, alături de Rareș Prisacariu, Anda Sârbei, Mihai Bercaru şi Alecsandru Dunaev.

Concerte în Bucureşti, marţi 1 septembrie

Iordache susţine un concert în Green Hours Jazz Cafe, de la ora 19.00. Preţul pentru un bilet este de 100 lei.

Conform organizatorilor, în anul când se împlinesc 40 de ani de la debutul său neoficial la Festivalul de Jazz de la Costinești, saxofonistul Iordache are în plan o serie de concerte mai speciale. Acestea vor cuprinde compoziții de pe cele opt albume pe care apare ca lider, dar și câteva compoziţii de pe viitorul album.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 1 septembrie

De la ora 16.00 se joacă meciul dintre Progresul Spartac şi Concordia Chiajna, din prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal.

De la ora 17.00, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi CSU Ştiinţa Bucureşti.