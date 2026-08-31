1 septembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 1 septembrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 1 septembrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 1 septembrie

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Pe 1 septembrie 1420, un cutremur puternic de 8,8-9,4 Mw a zguduit regiunea Atacama din Chile, provocând tsunami atât în Chile, cât și în Hawaii și Japonia. Pe 1 septembrie 1715, Regele Ludovic al XIV-lea al Franței moare după o domnie de 72 de ani – cea mai lungă domnie a unui monarh european important. Pe 1 septembrie 1870 are loc bătălia decisivă a Războiului franco-prusac, Bătălia de la Sedan, care s-a terminat cu victoria decisivă a Prusiei. Pe 1 septembrie 1902, în Sala Olympia, de la Paris, publicul poate experimenta primul film science-fiction. Filmul "Voiajul în lună", al regizorului Georges Méliès, este un mare succes. Pe 1 septembrie 1912, la București, în Sala "Eforie", a avut loc premiera filmului "Independența României". Pelicula a rulat timp de o lună, record pentru acea vreme. Filmul a fost prezentat apoi în Transilvania, la Viena și Budapesta. Pe 1 septembrie 1914, orașul Sankt Petersburg, din Rusia, își schimbă numele în Petrograd.

Pe 1 septembrie 1923, un cutremur a devastat Tokyo și Yokohama. Circa 105.000 de oameni şi-au pierdut viaţa. Pe 1 septembrie 1939, Germania și Slovacia invadează Polonia, declanșând cel de-Al Doilea Război Mondial. Pe 1 septembrie 1939, Adolf Hitler semnează ordinul de începere a eutansierii sistematice a bolnavilor mintali și a persoanelor cu dizabilități. Pe 1 septembrie 1955 a fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj. Pe 1 septembrie 1969, o lovitură de stat în Libia îl aduce pe Muammar Gaddafi la putere. Pe 1 septembrie 1983, Uniunea Sovietică a doborât avionul de pasageri KAL-007 aparținând liniei sud coreene. Va recunoaște la 6 septembrie, declarând că piloții nu au știut că era un avion civil atunci când a încălcat spațiul aerian sovietic. Pe 1 septembrie 1995, armata germană a efectuat prima sa misiune de luptă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, angajând în Bosnia bombardamente de tip "Tornado". Pe 1 septembrie 2004 începe criza ostaticilor de la școala din orașul rusesc Beslan, când un grup înarmat de teroriști au luat ostatici sute de elevi și profesori.

Naşteri pe 1 septembrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 1 septembrie, de la compozitorul german Engelbert Humperdinck, născut pe 1 septembrie 1854, sau arbitrul de fotbal Ken Aston, inventatorul cartonașelor galbene și roșii, născut pe 1 septembrie 1915, şi până la boxerul italo-american Rocky Marciano, născut pe 1 septembrie 1923, sau actriţa română Luminița Gheorghiu, născută pe 1 septembrie 1949, sau fotbalistul român Dudu Georgescu, născut pe 1 septembrie 1950.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 1 septembrie s-au născut personalităţi precum Nicu Ceaușescu, fiul lui Nicolae Ceaușescu, născut pe 1 septembrie 1951, cântăreaţa americană Gloria Estefan, născută pe 1 septembrie 1957, fotbalistul olandez Ruud Gullit, născut pe 1 septembrie 1962, fotbalistul spaniol José Antonio Reyes, născut pe 1 septembrie 1983, sau actriţa şi cântăreaţa americană Zendaya, născută pe 1 septembrie 1996.

Decese pe 1 septembrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 1 septembrie. Dintre acestea amintim pe Papa Adrian al IV-lea, decedat pe 1 septembrie 1159, exploratorul francez Jacques Cartier, decedat pe 1 septembrie 1557, pictorul flamand Jan Brueghel cel Tânăr, decedat pe 1 septembrie 1678, Regele Ludovic al XIV-lea al Franței, decedat pe 1 septembrie 1715, sau fotbalistul polonez Kazimierz Deyna, decedat pe 1 septembrie 1989.

Tot într-o zi de 1 septembrie s-au stins din viaţă şi Ștefan Rareș, domn al Moldovei, decedat pe 1 septembrie 1552, scriitorul român Liviu Rebreanu, decedat pe 1 septembrie 1944, fotbalistul şi antrenorul român de fotbal Ion Oblemenco, decedat pe 1 septembrie 1996, doctorul român Alexandru Pesamosca, decedat pe 1 septembrie 2011, sau istoricul român Zoe Petre, decedată pe 1 septembrie 2017.