Richard Abou Zaki, chef-ul care a scris istorie la doar 23 de ani, devenind primul român cu stea Michelin, își deschide acum sufletul în paginile unei cărţi. O poveste de viaţă cu toate ingredientele. O lecţie despre curaj, sacrificiu și visul care l-a dus de la un copil timid din Piatra Neamț în marile bucătării ale lumii. Astăzi, cu lacrimi în ochi, dar cu zâmbetul pe buze, chef Richard și-a lansat cartea ce promite să inspire o generație întreagă.

Cooking my dream. Povestea de viaţă cu toate ingredientele care i-au adus lui Chef Richard Abouzaki o stea Michelin la doar 23 de ani.

"E viața mea, 30 de ani de viață, 10 ani de carieră la cel mai înalt nivel. Aici am vrut să rup un pic barierele despre o carte de bucătar normal, să nu fie numai să găsești rețete, dar să găsiști un vis, așa cum l-am avut eu", a spus Chef Richard Abou Zaki.

Cartea conţine şi subiecte grele, pe care chef Richard le-a mărturisit în premieră.

Alessandra Stoicescu: Este aici un pasaj, cel în care descrii cum ai plecat după mama.

Chef Richard Abou Zaki: "Aia a fost cea mai grea perioadă de când am ajuns în Italia, pentru că nici nu o povestesc des, aproape niciodată nu-mi place. Nu a fost așa ușor nici la școală, nu eram așa de acceptat, totuși eram un străin. Eu dacă sunt aici, așa sunt fericit e pentru că fiecar capitol s-a închis într-un mod pozitiv, cu toate greutățile."

Capitolele din carte sunt împărţite pe ingrediente. Iar fiecare reprezintă o bucată din parcursul condimentat al lui Chef Richard. După toate greutăţile, a urmat o ascensiune incredibilă. La 21 de ani era deja curtat de două restaurante cu stele Michelin.

"Cartea asta, pentru mine, nu e un sfârșit. E doar un început. Asta vreau să o zic pentru că nu-i că unul când scrie o cartă a ajuns la sfârșitul carierei. Aici numai se pun negru pe alb parcursul meu anii ăștia și așa văd fetița mea aici, Carlota, când o să citească cartea asta, să fie și ea mândră de tată ei", a mai spus Chef Richard.

O sală plină de prieteni, colegi și admiratori i-au fost martori lui Richard în cel mai personal moment al carierei sale.

"În momentul în care am deschis cartea, am descoperit o poveste. Povestea unei vieți trăite din plin, cu bine, cu rău, cu lacrimi, cu fragilități, cu durere transformată în capacitatea de a muta munții și n-am mai lăsat-o din mână", a spus Alessandra Stoicescu, jurnalist Observator.

"Să știi că în această carte se oglindește spiritul lui Richard, spiritul lui efervescent în nebunia, pe care o are și mai ales pasiunea pentru bucătărie. Mi-a plăcut în mod deosebit când vorbește despre echipa de chefi la cuțite, echipă care pentru el a devenit ca o familie", a spus Alexandru Sautner.

"La 29 de ani să-ți faci propria carte despre biografia ta, despre viața ta, e super", a afirmat Ștefan Popescu.

"În cartea lui Richard, noi, colegii lui și emisiunea Șef la Cuțite și nu numai, avem un rol special și avem un loc special și pe mine m-a impresionat foarte tare că el ne-a pus în această carte și asta este o formă mare de respect față de noi", a spus Chef Orlando.

Cartea conține şi rețete care au construit identitatea "Retroscena" – restaurantul pe care chef Richard Abou Zaki l-a deschis după ce și-a închis cel mai frumos capitol din cariera internațională, ca să înceapă unul nou. Al lui!

