"Social media ne ţine copiii captivi". UE vrea să interzică Instagram şi TikTok pentru minorii sub 13 ani

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri mai multe propuneri pentru protejarea copiilor şi adolescenţilor în mediul online. Şefa CE vrea să interzică reţelele sociale minorilor sub 13 ani şi să le permită să aibă doar "mini-conturi" între 13 şi 15 ani.

Von der Leyen a avertizat că "tinerii europeni petrec acum între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor” și sunt "atrași tot mai mult în fluxuri de conținut concepute pentru a-i face să continue să dea scroll”.

"Ceea ce vedem este o luptă pentru atenția copiilor noștri. Rețelele sociale le acaparează atenția, concentrarea și mintea. Iar acest lucru îi privează de copilărie", a declarat von der Leyen.

Preşedinta CE a amintit de cazul unei adolescente ed 14 ani care s-a sinucis după ce a fost victima hărţuirii online. Von der Leyen a citat-o pe mama fetei, care a spus: "Sunt convinsă că, dacă aceste rețele omniprezente nu ar fi existat, fiica mea ar fi fost încă alături de noi”.

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Măsurile propuse de Ursula von der Leyen

"Am convocat un panel special de experţi. Am discutat cu tineri. Ne-am uitat la ce au făcut Australia şi alţii care au făcut paşi înainte. Acum este timpul ca Europa să acţioneze. Mâine (noi - n.r.) vom propune Actul pentru copii. Vom avea o abordare graduală şi diferenţiată. Fiecare vârstă are propriile sensibilităţi. De aceea fiecare are nevoie de propriul nivel de protecţie special conceput", a spus Ursula von der Leyen în plenul PE, în discursul său privind Starea Uniunii.

"Fără cont personal sub vârsta de 15 ani. Fără social media sub vârsta de 13 ani. Asta înseamnă numai mini-conturi între 13 şi 15 ani, realizate şi supervizate de părinţi, cu caracteristici limitate şi restricţii de timp", a detaliat ea propunerea care urmează să fie prezentată joi.

"Sunt conştientă că mulţi percep puterea marilor giganţi tehnologici drept copleşitoare. Şi imposibil de clintit. Nu sunt de acord. Nu trebuie să acceptăm caracteristici care creează dependenţă. Nu trebuie să acceptăm atragerea copiiilor spre conţinut şi mai extrem. Nu trebuie să acceptăm ca fetele să aibă fotografiile folosite pentru imagini sexuale generate de Inteligenţa Artificială", a spus Von der Leyen.

Ea a precizat că "povara dovezii" va fi plasată în sarcina companiilor big tech.

"Platformele vor trebui să dovedească că sunt sigure. Pentru că nu este vorba despre accesul minorilor noştri la social media, ci despre când şi cum permitem social media să acceseze minorii. Europa are puterea de a acţiona. Noi ne vom decide regulile, nu marile companii tehnologice", a mai afirmat ea.