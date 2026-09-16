Şi-a "distrus" bolidul de lux fără să stea pe gânduri. Gestul proprietarului de Porsche a salvat un copil

Proprietarul unui Porsche și-a lipit pe mașina de lux 90 de afișe cu copii dispăruți, atrăgând un val uriaș de atenție în mediul online. A reușit să reunească o familie

Proprietarul unui Porsche și-a lipit pe mașina de lux 90 de afișe cu copii dispăruți, atrăgând un val uriaș de atenție în mediul online - X

Pe platformele chinezeşti de comerț online, unii comercianți vând afișe cu copii dispăruți pentru aproximativ 3 yuani bucata, echivalentul a 45 de cenți americani, pentru a-i ajuta pe cumpărători să atragă atenția asupra acestor cazuri. Recent, un Porsche 718 din Kunming, în provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, a devenit viral pe rețelele sociale chinezeşti, după ce numeroși localnici au postat imagini cu bolidul de lux ieșit din comun.

Motivul pentru care şi-a colantat maşina

Oamenii nu au filmat mașina pentru aspectul său luxos, ci pentru faptul că a fost umplută cu afişe despre copii daţi dispăruţi. Proprietarul, Du Lin, a explicat că pe mașina sa sunt afișate informații despre 90 de copii, informații pe care le-a preluat de pe site-ul caritabil Baby Come Home. El a realizat personal designul colantării, folosind afișele și adăugând fotografii tip portret, deoarece versiunea descărcată de pe site conținea doar text.

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Site-ul Baby Come Home, fondat în 2007 de voluntarii Zhang Baoyan și soțul ei, Qin Yanyou, are scopul de a-i ajuta gratuit pe părinți să își caute copiii dispăruți. În ultimele două decenii, peste 400.000 de voluntari conectați prin intermediul platformei au ajutat cu succes 15.000 de familii să se reunească. Printre familiile care cer ajutorul Baby Come Home se numără atât cele care au fost nevoite să își abandoneze copiii din cauza dificultăților financiare, cât și cele ai căror copii au fost răpiți.

Potrivit unui raport din 2021 al Biroului de Investigare a Criminalității din cadrul Ministerului chinez al Securității Publice, aproape 6.000 de cazuri de răpire a copiilor au fost raportate în 2012, iar numărul a scăzut la mai puțin de 700 până în 2020. Folosirea afișelor cu copii dispăruți pe autoturisme a devenit o strategie frecventă în rândul unor părinți și voluntari, pentru a crește vizibilitatea cazurilor și șansele de găsire a copiilor dispăruți.

Un caz cunoscut este cel al tatălui lui Du Houqi, Du Xiaohua, prezentat în filmul din 2014 "Dearest". El este singurul părinte prezentat în film al cărui copil este încă dispărut. Du și-a acoperit mașina cu afișe despre fiul său și despre copiii altor familii disperate.

O familie a fost reunită cu ajutorul lui

Proprietarul Porsche-ului, Du, a declarat rapid noul aspect al mașinii sale la poliția locală, pentru a se asigura că respectă prevederile legale. Tânărul de 27 de ani, originar din provincia Hubei, în centrul Chinei, a observat că alte persoane împărțeau la întâmplare pliante trecătorilor și a considerat că această metodă este ineficientă. Deși unii i-au pus la îndoială intențiile, sugerând că urmărește doar să atragă atenția, Du a explicat că principalul său obiectiv este tocmai creșterea vizibilității acestor cazuri.

„Cu cât mașina atrage mai multă atenție, cu atât cresc șansele ca mai mulți oameni să vadă informațiile despre copiii dispăruți, ceea ce poate duce la mai multe familii reunite”, a declarat Du, potrivit South China Morning Post.

El a dezvăluit, de asemenea, că una dintre persoanele prezentate pe cele 90 de afișe s-a reunit deja cu familia sa.

„Este cea mai tare mașină pe care am văzut-o vreodată”, a comentat un internaut.

Un altul a adăugat: „Mi-aș dori ca mai multe mașini să afișeze aceste postere, pentru că mulți copii vor să se întoarcă acasă. Sper însă ca, în viitor, tot mai puține mașini să fie nevoite să le afișeze, pentru că asta ar însemna că mai mulți copii s-au reunit cu familiile lor.”