Românii care îşi petrec Crăciunul în Băile Felix au intrat încă de ieri în atmosfera de sărbători. Pomana porcului, pregătită chiar în faţa turiştilor, muzica populară și băile cu apă termală au adunat mii de oameni din țară și din străinătate. Urmează trei zile și trei nopți de petreceri, mese tradiționale și relaxare într-una dintre cele mai căutate stațiuni din vestul României.

În Băile Felix sărbătoarea Crăciunului a început... din Ajun. Încă de la prânz, turiştii au fost invitaţi la un adevărat festin tradiţional, pregătit ca la bunica acasă. De la sarmale, până la pastramă, bunătăţile gătite după reţete vechi au umplut mesele din stațiune.

Turiștii veniți aici sunt din toată ţara, dar și din străinătate: Germania, Slovacia, Cehia. Una dintre cele mai apreciate delicatese a fost „borcanul bunicii“. O reţetă tradiţională, pregătită din zeci de kilograme de carne de porc, alături de legume și verdeață.

“E o reţetă veche, după fiecare tăiere a porcului în casă se gătea borcanul bunicii, o tocană din carne de porc. Reţeta este să fiarbă mult timp şi să fie carnea foarte fragedă“, spune un bucătar.

Articolul continuă după reclamă

Bucătarii au avut de dus la capăt o muncă intensă, de la tranșarea porcului, până la pregătirea fiecărui preparat, chiar în fața turiștilor.

“Facem cârnaţi, caltaboş în faţa clienţilor. Am pregătit preparate din porc tradiţionale: cârnaţi, tobă, piftie, jumări“, spune bucătarul Cătălin Buz.

Cum nu se putea altfel, în fața atâtor bucate, gândul la dietă a fost lăsat deoparte. Şi ca la orice masă tradiţională de Crăciun, băuturile calde au completat atmosfera de iarnă și au adunat oamenii în jurul meselor, la povești și râsete. Pe lângă mesele îmbelşugate, turiștii au la dispoziție pachete de sărbători care includ şi petreceri sau acces la bazinele cu apă termală.

Managerul complexului balnear descrie aceste zile drept “un maraton culinar îmbinat cu relaxare la ora de spa şi aquapark“.

Nu doar mâncarea a adus lumea în stațiune. Serile sunt animate de muzică populară și dansuri, iar turiștii intră rapid în atmosfera de sărbătoare.

Băile Felix rămâne una dintre destinațiile preferate pentru Crăciun, iar azi, de Crăciun, sărbătoarea continuă cu petreceri, mese festive și multă voie bună.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰