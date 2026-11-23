Condensul de pe geamuri este o problemă frecventă în sezonul rece, mai ales în locuinţele în care umiditatea este ridicată. Pe lângă picăturile de apă care se formează pe sticlă, umezeala poate favoriza apariţia mucegaiului şi deteriorarea ramelor ferestrelor. Un truc simplu, care presupune folosirea unui ingredient obişnuit din bucătărie poate reduce condensul, după cum a observat un jurnalist britanic.

Condensul apare în momentul în care aerul cald şi încărcat cu umiditate intră în contact cu suprafaţa rece a geamurilor. Activităţile obişnuite, precum gătitul, duşurile, uscarea hainelor în interior sau chiar respiraţia, contribuie la creşterea umidităţii din locuinţă.

Problema poate apărea inclusiv în casele dotate cu geamuri de tip termopan. Dacă persistă, condensul poate duce la formarea mucegaiului, apariţia petelor de umezeală şi deteriorarea vopselei sau a elementelor din lemn din jurul ferestrelor. Bucătăriile, băile şi dormitoarele sunt printre încăperile în care fenomenul apare cel mai des, potrivit Daily Express.

Ingredientul ieftin care poate reduce condensul de la geamuri

Un jurnalist britanic a povestit că se confrunta în fiecare dimineaţă cu geamuri aburite şi picături de apă pe ferestrele dormitorului. Umiditatea acumulată în timpul nopţii, inclusiv din cauza respiraţiei, făcea ca sticla să fie acoperită de condens.

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Deşi obişnuia să deschidă ferestrele timp de câteva ore în fiecare zi pentru a aerisi încăperea, îşi dorea să găsească o soluţie care să prevină formarea picăturilor de apă.

A decis astfel să testeze un truc simplu, care presupune aşezarea unui bol cu sare pe pervazul ferestrei. Iniţial, a fost sceptic, deoarece metoda părea prea uşoară ca să fie şi eficientă.

A cumpărat sare de bucătărie de la supermarketul Sainsbury’s, pentru doar un euro, a umplut un bol mic şi l-a aşezat pe pervaz înainte de culcare.

A doua zi dimineaţă, rezultatul l-a surprins. Pe geamuri se formare foarte puţin condens, iar sarea din bol era umedă la atingere. Potrivit jurnalistului, aceasta absorbise o parte din umiditatea din aer înainte ca apa să se depună pe sticlă.

După această experienţă, a continuat să lase bolul cu sare în acelaşi loc, în fiecare noapte, şi să înlocuiască sarea la câteva zile, în funcţie de cât de repede se umezea. Acesta susţine că a observat şi o reducere considerabilă a condensului de pe ferestre.

Cum se foloseşte sarea pentru a reduce umezeala de pe ferestre

Sarea are proprietatea de a atrage umezeala din aer şi poate funcţiona ca o soluţie simplă şi ieftină pentru reducerea umidităţii din apropierea ferestrelor.

După cum susţine jurnalistul, poate fi folosit orice tip de sare, însă cea de bucătărie este recomandată datorită granulelor mai fine, care ar permite o absorbţie mai bună.

Metoda este simplă. Un bol sau un recipient mic se umple cu sare şi se aşază pe pervaz, în apropierea geamului. Trucul poate fi încercat mai ales în lunile reci, când diferenţele de temperatură dintre interior şi exterior favorizează apariţia condensului.

Pe măsură ce absoarbe umezeala, sarea poate deveni umedă sau se poate strânge în bulgări. Acesta este un semn că trebuie verificată şi, dacă este necesar, înlocuită. În funcţie de umiditatea din încăpere, sarea poate fi schimbată o dată la câteva zile sau săptămânal.

În ce încăperi poate fi folosit trucul cu sare

Metoda nu este limitată doar la dormitor. Bolurile cu sare pot fi aşezate şi în alte încăperi în care se acumulează umezeala, precum bucătăria sau baia.

Jurnalistul spune că trucul poate contribui la reducerea umidităţii din interior şi la menţinerea geamurilor mai uscate, fără să fie nevoie de dispozitive speciale.

Totuşi, sarea nu poate elimina complet condensul. Eficienţa metodei depinde de nivelul de umiditate din locuinţă, iar rezultatele pot varia de la o încăpere la alta.