Una, două, zece sau fix zero. Cam astea sunt răspunsurile pe care le scoți de la copii când îi întrebi câte cărți au citit în vacanța de vară. Și oricare-i bun. Nu contează numărul. Important e ca cel mic să prindă gustul poveștilor. Dragostea pentru cărţi nu poate fi impusă cu forţa.

"Am citit, pfuu, câteva pagini dintr-o carte mare şi foarte multe cărţi mai mici", spune un copil.

Puțini sunt copiii care citesc din pasiune.Cei mai mulți o fac pentru că sunt obligați.

"Mă obliga mama să citesc şi eu nu voiam. Citeam că nu aveam ce să fac pentru că pe urmă îmi cerea să îi zic rezumat", spune Alexandra.

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Alexandra are 13 ani şi până vara aceasta nu a fost îndrăgostită de literatură. Până i-a căzut în mâini un volum recomandat de profesorul de Limba Română când lucrurile s-au schimbat.

"Acum citesc Noaptea Despărţirii. Cititorul din Peşteră mi-a adus o poftă aşa să citesc pentru că mi-a plăcut foarte mult subiectul şi de atunci citesc într-una, adică în fiecare seară", mai spune aceasta.

Şi Antonia iubeşte acum cărţile, deși la început citea doar ca să se poată avea acces la alte distracţii.

"Îmi place să încep mai multe și să le citesc cam în același timp. Panglica Roșie și încă una cu mai multe întrebări și răspunsuri, nu știu sigur titlul. Păi, m-a obligat într-un fel tatăl meu de la o vârstă destul de mică și m-am obișnuit și acum o fac de plăcere. Adică mă punea să citesc înainte să mă lase să mă joc pe tabletă sau să fac ceva", spune aceasta.

Care este soluţia profesorilor

Profesorii cred că tocmai asta e soluţia.

"Cred ca trebuie sa fim persuasivi eventual în a-i determina pe copii sa citească. Nu aș capitula, nu vrei să citești, nu citești. Poţi chiar să apelezi la recompensă. Uite, la fiecare carte citită, mergem undeva sau primești ceva ce-ți dorești foarte mult, astfel încât el să simtă că nu i se cuvine orice oricum, ci că în viață nu trebuie să depunem efort pentru ceea ce ne dorim", explică Florentin Gheorghe, profesor de Limba Română.

Specialiştii cred că e foarte important ca cei mici să-şi vadă părinţii citind pentru a considera această activitate una firescă. În plus, lectura trebuie adaptată vârstei pentru a fi atractivă.

"Eu am înțeles Micul Prinț în toată profunzimea cărții, undeva la sfârșitul liceului", mai menţionează Florentin Gheorghe, profesor de Limba Română.

În jur de 50 de copii din Bucureşti citesc în fiecare zi la Biblioteca Metropolitană

"Îi convingem prin atelierele pe care le organizăm, îi atragem către o lectură potrivită vârstei lor, negociem, dacă e cazul, cartea pe care o alegem de la raft, să fie una potrivitã vârste, dar şi una care să le fie utilă", explică Adriana Pană, bibliotecară Biblioteca Metropolitană.

Doar 8% dintre adolescenţii din România citesc în fiecare zi, iar 28 % de câteva ori pe săptămână. Doi din 10 elevi nu citesc deloc.