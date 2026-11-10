Evenimente în Bucureşti, miercuri 11 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 11 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 11 noiembrie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 11 noiembrie

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Incognito", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Dragă mincinosule", la Sala Dalles, sau "Papiloma Party", la Teatrul Dramaturgilor Români.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Amanta", la Sala Luceafărul, "Dark Play", la Teatrul Excelsior, sau "Ferma animalelor", la Teatrul Mic - Sala Atelier. De la ora 19.30 se joacă "Trădare", la Teatrul Act, iar de la ora 20.30 se joacă piesa "Comedie fără scăpare", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, miercuri 11 noiembrie

Artiştii de la Solstafir susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Tzancă Uraganu susţine un concert în Berăria H, de la ora 19.00.

Iulian de la Ciocăneşti susţine un concert la Hanu' lui Manuc, de la ora 20.00. Cati Vişinescu lansează albumul "Autentic" prin intermediul unui concert susţinut în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, miercuri 11 noiembrie

De la ora 19.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de baschet masculin dintre Dinamo Bucureşti şi echipa spaniolă Basquet Girona.

De la ora 17.00, în Sala Apollo se joacă meciul de handbal feminin dintre CSM Bucureşti şi Corona Braşov.

De la ora 19.30, în Sala Politehnica se joacă meciul de volei feminin dintre Ştiinţa Bucureşti şi Rapid Bucureşti.