Portarul Ionuţ Radu a transmis că nu a refuzat echipa naţională

Portarul Ionuţ Radu a transmis, prin intermediul unui comunicat, că nu a refuzat naţionala de fotbal a României pentru meciurile din noiembrie din Liga Naţiunilor, ci a ales această perioadă pentru a se trata din cauza unor probleme medicale la un umăr.

''Am ales să nu reacţionez imediat, din respect pentru echipa naţională, pentru Federaţie, pentru colegii mei şi pentru oamenii care iubesc cu adevărat fotbalul românesc. Consider însă că s-a ajuns într-un punct în care tăcerea poate fi interpretată greşit, iar anumite lucruri trebuie spuse foarte clar. Nu am refuzat echipa naţională. Nu am întors spatele României. Şi nu am tratat niciodată tricoul echipei naţionale ca pe o obligaţie lipsită de importanţă. Dimpotrivă'', a transmis Radu într-un comunicat publicat pe Insta Story.

''Am 29 de ani şi 11 selecţii la prima reprezentativă. Fiecare convocare a reprezentat pentru mine o onoare şi o responsabilitate. Nu am avut niciodată nevoie să demonstrez prin declaraţii publice ceea ce simt atunci când reprezint România. Realitatea situaţiei medicale este simplă, chiar dacă în spaţiul public a fost transformată într-o controversă'', a subliniat portarul echipei spaniole Celta Vigo.

''De mai multe luni mă confrunt cu o problemă la umărul drept, pentru care am fost nevoit să continui să joc apelând la soluţii temporare împotriva durerii, în condiţiile unui calendar competiţional foarte solicitant. În această perioadă nu am putut urma un program normal de antrenament, iar problema nu poate fi rezolvată la nesfârşit prin simpla gestionare a durerii. Este nevoie de o perioadă de timp pentru a urma un tratament specific şi pentru a respecta repausul recomandat de specialişti. Este o decizie medicală necesară pentru sănătatea mea şi pentru a putea continua să îmi desfăşor activitatea la nivelul de performanţă pe care îl doresc'', a explicat Ionuţ Radu.

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Goalkeeper-ul a precizat că Federaţia Română de Fotbal a fost informată despre situaţia sa medicală, iar clubul, FRF şi el au comunicat pe această temă şi au convenit ca această perioadă să fie folosită pentru tratament şi recuperare. ''Nu este o decizie luată pe ascuns, nu este o absenţă nejustificată şi cu atât mai puţin o încercare de a evita echipa naţională'', a transmit Ionuţ Radu.

''Înţeleg că unii oameni se întreabă cum este posibil să joc pentru club şi să nu fiu disponibil pentru naţională. Dar între capacitatea de a intra pe teren şi necesitatea de a trata o problemă medicală există o diferenţă pe care cred că ar trebui să o înţelegem cu toţii. Faptul că un sportiv continuă să joace nu înseamnă că nu are o problemă şi nici că nu are nevoie de tratament. Ceea ce mă deranjează însă cel mai mult nu este dezbaterea în sine, ci faptul că, din nou, anumite persoane au ales să transforme o situaţie medicală într-o discuţie despre caracterul, profesionalismul şi ataşamentul meu faţă de echipa naţională'', a afirmat Radu, care a adăugat că acceptă ''critica sportivă'', nu însă şi ''atacurile personale, insinuările nefondate şi încercările de a pune la îndoială caracterul unui om fără argumente şi fără cunoaşterea realităţii''.

Ionuţ Radu mai spune că niciodată nu a condiţionat venirea sa la naţională de titularizarea sa: ''Niciodată, dar niciodată, nu am condiţionat venirea mea la echipa naţionala de faptul că voi juca sau nu! Nu am cerut garanţii, nu am pus condiţii şi nu am pretins niciodată un loc în echipă. Am spus întotdeauna un singur lucru: doar atunci când merit, îmi doresc să vin, să joc şi să ajut echipa. Aceasta este realitatea. Nu cer nimănui să mă aplaude. Nu cer tratament preferenţial şi nu cer ca oamenii să fie de acord cu mine. Vreau ca adevărul să fie respectat, iar judecăţile despre un om să nu fie construite pe speculaţii, ci pe fapte reale!''

Portarul a mai afirmat că ''este de-a dreptul şocant să constaţi că, uneori, noi, românii, suntem mai apreciaţi şi mai bine primiţi în afară decât in propria noastră ţară''.

Pe 6 noiembrie, FRF a anunţat că Ionuţ Radu nu va fi disponibil pentru meciurile din această lună, cu Polonia şi Bosnia-Herţegovina, ultimele din Liga Naţiunilor, din cauza unei afecţiuni la umărul drept.

"Portarul legitimat la Celta Vigo va efectua un tratament medical pentru a-şi rezolva o problemă de sănătate mai veche. Ca urmare a convocării preliminare primite de Ionuţ Radu, clubul Celta Vigo a trimis o scrisoare către stafful medical al Echipei Naţionale prin care informează asupra stării de sănătate a jucătorului. Conform raportului transmis de departamentul medical al clubului spaniol în data de 1 noiembrie 2026, Ionuţ Radu se confruntă cu o afecţiune la umărul drept, cu modificări degenerative vechi, urmând să efectueze un tratament şi să respecte o perioadă strictă de repaus pentru recuperare", precizează sursa citată.

Selecţionerul Gheorghe Hagi a convocat ulterior trei portari pentru meciurile din această lună: Otto Hindrich (Legia Varşovia/Polonia, 4 selecţii/0 goluri marcate), Ştefan Târnovanu (FCSB, 5/0), Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova, debutant);

Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin "dubla" programată în luna noiembrie, cu Polonia şi Bosnia.

Partidele difuzate pe Antena 1 şi în AntenaPlay au loc după următorul program: