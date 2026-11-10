Cu telefonul la îndemână trecem şi prin Gara de Nord. Poarta de intrare în Capitală, în teorie. În realitate, o imagine cât se poate de clară a unui eşec naţional. Mii de călători ajung zilnic aici. Sunt cu ochii în patru, pentru că în orice moment, cineva te poate ataca sau tâhlări. Oameni ai străzii, mulţi agresivi, umblă pe peroane, printre oameni, şi ajung sa hărţuiască pentru un leu sau pentru o ţigară. Iar dacă nu sunt ei, ţi-e frică să atingi ceva, să nu cumva să te îmbolnăveşti. Deși despre modernizarea gării se vorbește de aproape trei decenii, schimbările întârzie să apară. Ce întâlnesc, de fapt, călătorii, ziua și noaptea, în cea mai mare gară a țării.

Prin Gara de Nord trec zilnic aproape 10.000 de oameni. Pentru unii, este primul contact cu Bucureşti, capitală europeană. Pentru navetişti, este coşmarul pe care-l traversează zilnic.

Gara de Nord, între promisiunile de modernizare și realitatea de zi cu zi

Este ora 12, într o zi obişnuită de din timpul săptămânii. Haideţi să vedem ce descoperim. Încă de la intrare găsim un om al străzii care pare că şi-a găsit refugiul aici. Aici vedem bagajele unui alt om al străzii, care nu e în peisaj. Şi cum bănuiam, aceştia nu sunt singurii. Spre ieşire, cel puţin, e plin. Încă o doamnă aici, transmite Ana-Maria Munteanu, reporter Observator.

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Tânără: Sincer, m au abordat, nu le am dat de fiecare dată bani, evident.

Reporter: Te simţi în siguranţă aici?

Tânără: Nu prea. Am văzut că mai sunt oameni aici în ebrietate şi mi-e puţin frică.

"Am prietene care au păţit, au fost urmărite pe stradă până au primit o ţigară.", spune Şefania, 21 de ani.

"Şi încă unul, doi, trei, patru, la cealaltă ieşire. Şi văd că au bagaje, mâncare, deci sunt hotărăţi să rămână.", adaugă reporterul Observator.

"E rău că îi lăsăm pe stradă, că nu putem să le facem un adăpost, să le dăm o mână de ajutor.", spune o femeie.

"Şi adăposturile pe care le dau. Am stat 2 ani jumate la odăi, de la odăi am plecat. Nu e bine nici aşa, dar ce să facem, pe bancă dorm.", spune Maria, 62 de ani.

Stelian trăieşte de ani în Gara de Nord. Aici doarme, aici mănâncă.

Stelian, 57 de ani: Am butelie pe aragaz, deci stau bine, am uşi, nu am treabă. Şi am un băiat care stă cu mine. El mă ajută să cobor, să urc.

Reporter: Şi căţeluşul?

Stelian, 57 de ani: Ăsta e copilul meu. De dimineaţă vin şi stăm aici la hotelul părăsit. Unde mă duc eu, merge şi ea, unde pleacă ea plec şi eu. Să ştiţi că mă aută cu mâncare, cu bani, nu am treabă, mă ştiu toţi, şi cei de la magazin.

Gara de Nord, un loc în care unii călători nu se mai simt în siguranță

Problema e că nu toţi oamenii străzii sunt la fel de inofensivi.

Teodora, 35 de ani: Mai devreme se băga în sufletul meu, să ne ceară ţigară, un leu, doi lei.

Reporter: Câţi au fost?

Teodora, 35 de ani: Cel puţin 3 în dimineaţa asta. E ceva la ordinea zilei. 50 de bani nu se mai cere, chiar ziceam că până şi la cerşit a crescut taxa, s-a pus TVA, acum sunt 2 lei minimum, asta e suma. Noaptea e cel mai greu pentru că atunci îi vezi ca în "întoarcerea morţilor", vin din toate cotloanele, drogaţi sau mai ştiu eu în ce alte stări.

"De fiecare dată, când vin seara, eu alerg, ca să fiu sigură că nu mă întâlnescu cu cineva, vreo interacţiune dubioasă.", spune o tânără.

"Şi acum, când am ajuns, din spatele nostru ţipete şi urlete, erau mai mulţi domni acolo, fără adăpost care făceau scandal. Dacă aş fi fost singură nu ştiu facă aş fi avut curaj, cred că aş fi amânat călătoria.", spune un cuplu.

"Din punctul meu de vedere, o notă de 4 spre 5, ar trebui să se pună mai mult accent pe zona aceasta, mai ales că se ştie că este o zonă tranzitată de turişti.", adaugă o persoană.

Dar problemele gării nu se opresc aici. Dincolo de situațiile care îi fac pe unii călători să evite anumite zone, spațiul în sine arată cât de mult a fost lăsat în urmă. Geamuri sparte, mormane de gunoaie şi instalații neschimbate de decenii.

Promisiunile de modernizare au început încă din 1999. De atunci au fost mai multe planuri și proiecte, însă niciunul nu a schimbat radical aspectul gării de nord. Acum este în derulare un nou proiect, care ar trebui să fie finalizat în anul 2029.

Însă până la transformarea promisă, Gara de Nord rămâne cu problemele de astăzi. În imaginile surprinse nu vedem doar o nevoie de modernizare, ci şi o problemă socială, pentru că dincolo de orice reabilitare e nevoie şi de soluţii pentru oamenii care au ajuns să îşi găsească adăpostul aici.

Observator a solicitat un punct de vedere atât reprezentanților Gării de Nord, cât și Poliției Transporturi, cu privire la problemele semnalate și la măsurile luate pentru siguranța călătorilor. Până în momentul de faţă, nu au primit un răspuns.