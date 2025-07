"Hai să vedem cât de adevărat e. Voi lăsa banii şi cardul pe masă şi voi plecare într-o călători de o zi, prin Bucureşti, să văd ce pot face, concret, cu zero lei", spune Marko Pavlovici, reporter Observator.

La prima oră, ne-am dus în parcul Tineretului, într-un tur ghidat pentru a observa păsările sălbatice. Am avut noroc şi am văzut chira de baltă, lăstunii de casă, pițigoiul mare şi ciocănitoarea de grădini. Priveliştea, deşi de milioane, nu a costat nimic.

"Am fotografiat o chiră de baltă şi stârcul de acolo de pe salcia căzută. E foarte interesant, foarte multe informaţii. În Văcăreşti am mai fost", spun oamenii.

Am lăsat natura în urmă și am schimbat decorul. Ne-am oprit în curtea Casei Regale, unde am admirat două maşini de epocă. Ele fac parte dintr-o expoziţie mai amplă, deschisă publicului gratuit până în toamnă.

"În fiecare weekend vom avea două exponate. Ele sunt dintre 1920 - 1940. Weekend-ul acesta avem un Mercury din 1929 şi Mercedes C200 din 1936", spune Ranete Albert, expozant.

"Mi se pare că sunt foarte bine întreţinute şi arată eleganţa de odionioară, dar mi-ar fi plăcut să fie mai multe. Mai spectaculoasă aş zice Mercury", spune un vizitator.

Mai târziu, ne-am alăturat unui tur ghidat, tot gratuit, în Centrul Vechi, unde am aflat lucruri mai puţin ştiute din istoria României şi a Bucureştiului. Cei mai mulţi participanţi sunt turişti străini.

"Sunt vreo 5 mii de paşi în total facem o scurtă plimbare prin Bucureşti, prin centrul istoric al Bucurestiului, calea victoriei. Mie îmi place istoria şi îmi place să le povestesc despre ce s-a întâmplat în perioada romană, perioada comunistă, perioada monarhiei", spune Petrescu Alexandru Iulian, ghidul turului.

Spre după-amiază, ne-am întors în parc, unde o mulţime de activităţi nu costă nimic.

"Am vrut cu tot dinadinsul să facem un pic de mișcare. Merită toți banii. 0 lei. Da, se poate şi cu 0 lei. Dacă e după investiție și zero lei, și mersul pe jos e bun".

"Plimbări, să explorezi am fost în Cotroceni. Noi suntem cu trotinetele, tenis cu piciorul, ping pong, este o zona pentru role", spun oamenii.

Concluzia? Patru ore, trei activități gratuite și niciun leu cheltuit.

