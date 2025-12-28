Sărbătorile de iarnă vin cu o grijă în plus pentru stăpânii de animale care nu le pot lua cu ei în vacanță. În lipsă de alte soluții, mulți dintre ei aleg să le lase la hoteluri și pensiuni specializate care sunt deschise și de Anul Nou. Putem spune că și cățeii petrec Revelionul cu prietenii.

Sărbătorile de iarnă aduce griji pentru mulți proprietari de animale de companie care nu își pot lua patrupedele cu ei în vacanta. Tot mai mulți aleg hotelurile și pensiunile specializate, deschise inclusiv de Anul Nou. Cererea este foarte mare în această perioadă: în Timișoara, un hotel de animale ajunge la un grad de ocupare de 80–90% și este complet rezervat de Revelion, la un tarif de 80 de lei pe zi. La Craiova, situația este similară, cu locuri aproape epuizate și costuri de aproximativ 100 de lei pe zi.

"Dacă vrei să-ți lași cățelul într-un hotel dedicat, prețul trebuie să știm că prețurile încep de la 80 de lei pentru o noapte de cazare și pot ajunge până la 150 de lei. Asta în funcție de facilități, pentru că animalul dumneavoastră are la dispoziție, cel puțin dacă este cățel, o astfel de cabană doar pentru el. Cu încălzire în pardoseală sau aer condiționat, asta în funcție de sezon, camere de supraveghere, practic este monitorizat 24 de ore din 24, iar stăpânul are acces la aceste imagini. Mâncare, după schema pe care o lasă stăpânul, jucării, periodic de două ori pe zi este scos de aici și plimbat pe gazon unde sunt tot felul de lucruri cu care se poate juca.", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

Practic au la dispoziție nu o viață de câine, ci o viață de huzur în cele câteva zile în care sunt lăsați de regulă de către stăpâni aici, iar pentru sărbătorile de iarnă toate căsuțele au fost decorate, iar în fundal se aude muzică de Crăciun, la recepție este de asemenea umbrat împodobit doar cu poze cu căței și pisici.

Că vorbim de pisici, ele nu stau afară, sunt într-un loc cu o sobă de teracotă ce emană o căldură senzațională și se simt într-adevăr ca la spa. Acolo lucrurile sunt oarecum mai simple pentru că accesul este controlat și nimeni nu are acces din exterior, astfel că micuțele blănoase sunt în siguranță.

Alternative pentru animalele de companie: hoteluri sau pet sitter, pentru siguranţă de Sărbători

Accesul într-un astfel de hotel se face ca la unul pentru oameni, pe bază de rezervare online, check-in, tot online, iar la checkout îți primești carnetul de sănătate pe care îl lași aici în momentul în care îți aduci animalul.

Există și varianta unui pet walker sau pet sitter, vorbim de acei oameni care vin la tine acasă, îți scot cățelul și îți-l plimbă, îți-l hrănesc, însă medicii veterinari spun că nu este recomandată această variantă, am vorbit puțin mai devreme cu un astfel de specialist care spune că animalul stă foarte mult timp singur, iar în perioada în care se aud artificii și petarde se creează un stres suplimentar.

Așa că dacă vrei să pleci într-adevăr în vacanță în această perioadă, asigură-te că pentru blănosul tău ai găsit cea mai bună variantă.

