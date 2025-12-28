29 decembrie, Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Luni, 29 decembrie, sunt prăznuiţi Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod sunt prăznuiţi pe 29 decembrie - doxologia.ro

Potrivit relatărilor biblice şi Sfintei Tradiţii, Irod a fost foarte supărat la aflarea veştii că în regatul său se va naşte un împărat căruia i se vor închina toate popoarele. Conform crestinortodox.ro, aşa a ajuns Irod să poruncească celor trei magi să-l anunţe unde se afla Hristos, Împăratul Care S-a născut: "Şi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui".

Mergând cei trei magi în Betleem să se închine lui Hristos, nu s-au mai întors la Ierusalim ca să-l anunţe pe Irod unde se află dumnezeiescul Prunc. La porunca îngerului, aceştia s-au întors în ţara lor, urmând altă cale. Văzând că a fost înşelat de magi, Irod s-a mâniat şi a poruncit uciderea tuturor pruncilor, de parte bărbătească, din tot Betleemul Iudeii şi din împrejurimi, gândind că astfel va ucide pe noul împărat. S-a împlinit astfel prorocia: "Glas se aude în Rama, bocet şi plângere amară. Rahila îşi plânge copiii" (Ieremia 31: 15; Matei 2: 18). Irod credea că, dacă îi va ucide pe toţi pruncii, Îl va ucide şi pe Împăratul Hristos, ignorând, însă, că Împăraţia Mântuitorului nu este din lumea aceasta.

Crima aceasta fără seamăn s-a petrecut la un an după Naşterea Mântuitorului, când Irod caută Pruncul ca o fiară sălbatică, ca să îl ucidă. Prin voia lui Dumnezeu, familia sfântă şi Pruncul Iisus s-au refugiat în Egipt şi, astfel, a scăpat de mânia împăratului.

Articolul continuă după reclamă

Tot în această vreme, la porunca lui Irod, Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că nu l-a dat pe fiul său la moarte, a fost ucis de către soldaţi în Templul din Ierusalim. După moartea acestuia, Irod a pus la cale omorârea bătrânilor lui Israel, cei pe care îi întrebase despre Prunc şi care îi spuseseră că are să se nască în Betleemul Iudeii. Tot atunci au fost ucişi Hircan, Marele Preot, şi cei 70 de bătrâni ai Sinedriului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰