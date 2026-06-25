Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de concediu şi indemnizaţie şi atunci când îi însoţesc pe aceştia la investigaţii medicale, conform unui proiect USR.

Însoţitorii pacienţilor oncologici ar putea beneficia de indemnizaţie şi pe durata investigaţiilor - Profimedia

În prezent, însoţitorii pacienţilor oncologici beneficiază de concediu şi de indemnizaţia aferentă doar atunci când îi însoţesc pe aceştia la intervenţii chirurgicale şi tratamente.

Pe de altă parte, iniţiatorii atrag atenţia că bolnavii de cancer au nevoie şi de numeroase investigaţii medicale pentru a monitoriza îndeaproape evoluţia bolii, reiese dintr-un comunicat transmis, joi, de Uniunea Salvaţi România.

Proiectul a fost iniţiat de către deputaţii USR Ciprian Rigman, Adrian Wiener şi Ovidiu Paraschivescu.

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"Vorbim despre corectarea unei inechităţi din prezent, pentru că nu este normal ca statul să penalizeze însoţitorul bolnavului oncologic pentru însoţirea acestuia din urmă la investigaţii, operaţii şi tratamente. Cei care au trecut prin astfel de situaţii, care au avut cazuri în familie şi prieteni, ştiu foarte bine că, în termeni reali, bolnavul oncologic nu poate fi lăsat să se deplaseze şi să se descurce singur după astfel de proceduri, astfel că, până la urmă, prin noul proiect ne asigurăm că dreptul la sănătate e urmărit cu adevărat în aceste situaţii", declară Ciprian Rigman.

Conform comunicatului, în evidenţele medicilor din România erau aproximativ 560.000 de pacienţi cu cancer înregistraţi între ianuarie şi septembrie 2024. Această cifră include atât pacienţi nou diagnosticaţi, cât şi pacienţi în supraveghere şi tratament. Toţi aceşti pacienţi au nevoie periodic de investigaţii medicale - screening, diagnostic, stadializare, monitorizare sau planificarea tratamentului, menţionează sursa citată.

"Prin completarea propusă de USR, legislaţia naţională se aliniază şi obiectivelor şi recomandărilor Uniunii Europene privind sprijinul acordat pacienţilor oncologici şi aparţinătorilor acestora, astfel cum sunt prevăzute în rezoluţiile Parlamentului European şi în Planul european de combatere a cancerului, consolidând dimensiunea socială a politicilor de sănătate", reiese din comunicat.

Proiectul modifică şi completează Legea privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (nr. 158/2005) astfel încât să beneficieze de concediu şi de indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice de peste 18 ani persoana care, la solicitarea pacientului şi cu recomandarea medicului curant, îl însoţeşte pe acesta la investigaţii, la intervenţii chirurgicale şi tratamente.