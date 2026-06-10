Cu gândul la vacanţă, mai mult obosim! Ştii simptomele: stresul creşte pe măsură ce se apropie plecarea, iar somnul vine greu. Majoritatea oamenilor fac eforturi să termine tot ce au de lucru şi chiar să mai rezolve din sarcinile care îi aşteaptă la întoarcerea din concediu. Total greşit, spun psihologii, care ne oferă soluţii.

Până la valuri şi pescăruşi, mai avem de înfruntat realitatea zilnică.

Momentul în care închidem laptopul ar trebui să însemne începutul vacanţei. Pentru mulţi este doar sfârşitul unei perioade de stres intens. Şi cu cât plecarea este mai aporoape, cu atât agenda devine mai încărcată. Aşa se face că ajungem la destinaţie cu bagajele făcute, dar cu bateriile aproape de zero.

Psihologii numesc fenomenul burnout de vacanță.

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"Orice problemă de la locul de muncă sau de acasă pare mult mai accentuată şi mai intensă decât în urmă cu câteva luni. Scade toleranţa la stres foarte mult.", explică Daniel Biriş, psiholog.

Ana Maria Rusu, o avocată pe ultima sută de metri înaintea vacanţei în America, ne confirmă.

Ana Maria Rusu, avocată: Este o perioadă stresantă, dar eu sunt genul de om care vrea să îşi termine temele, ca apoi să se bucure liniştită de vacanţă.

Reporter: Şi nu pleci epuizată în concediu?

Ana Maria Rusu, avocată: A, ba da.

Psihologii spun, însă, că este o greşeală să ne surmenăm din cauza vacanţei.

"Să nu încercăm să fim eroi, nici acasă și nici la locul de muncă, există timp şi după concediu.", adaugă Daniel Biriş.

Fiecare are propriile metode care îi dau putere să ajungă până la concediu.

Femeie: Cafea, energizante și bicicletă.

Reporter: Funcţionează?

Femeie: Greu, dar funcţionează.

Deşi un sfert dintre angajaţi se plângeau anul trecut că sunt la limita burnout-ului, Senatul a respins proiectul de lege care recunoştea epuizare fizică şi psihică drept afecțiune profesională. Propunerea obliga companiile să prevină epuizarea salariaților, prevedea zile în plus de concediu și decontarea orelor de terapie.