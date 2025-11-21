Evenimente în Bucureşti, în weekendul 22-23 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 22 noiembrie, şi duminică, 23 noiembrie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 22-23 noiembrie

Sâmbătă, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Crăiasa zăpezii", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Mica Sirenă", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 17.00 se joacă "La bine și la… revedere", la Restaurant Elisabeta, de la ora 18.00 se joacă "Motanul încălțat", la Teatrul Ion Creangă, iar de la ora 18.30 se joacă "Revizorul", Teatrul Mic - Sala Studio. De la ora 19.00 avem piese precum "Anonimul venețian", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Mary Stuart", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

Duminică, ziua de teatru începe tot de la ora 10.00, când se joacă piesa pentru copii "Tom Degeţel", la Teatrul Țăndărică. De la ora 11.00 se joacă "Motanul încălțat", la Teatrul Ion Creangă, de la ora 16.00 se joacă piesa "Capcană pentru un bărbat căsătorit", la Teatrul Elisabeta, de la ora 17.00 se joacă piesa "Am comis-o…", la Teatrul Roșu, iar de la ora 18.00 se joacă "Punguţa cu doi bani", la Teatrul Ion Creangă. De la ora 19.00 avem piese precum "Perplex", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Figuranta", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 22-23 noiembrie

Sâmbătă, Kempes susţine un concert aniversar în Quantic Pub, de la ora 19.00. Tot sâmbătă avem şi concerte susţinute de Horia Brenciu, la Sala Palatului, de la ora 19.30, sau Red Parlament, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Duminică, de la ora 11.00, Daniel Dumitraşcu susţine un concert simfonic la Ateneul Român. Tot duminică avem şi concerte susţinute de Smiley, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00, sau Bogdan de la Ploieşti, în Berăria H, de la ora 21.45.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 22-23 noiembrie

Campionatul naţional de fotbal continuă cu meciul dintre FCSB şi Petrolul Ploieşti. Partida se joacă sâmbătă, de la ora 20.30, pe Arena Naţională.

Tot sâmbătă, însă de la ora 17.00, pe Stadionul "Arcul de Triumf", se joacă meciul internaţional-test de rugby dintre România şi Uruguay.

În Liga Naţională de baschet feminin, sâmbătă se joacă meciurile Sportul Studenţesc - Politehnica Timişoara (Arena de Baschet, ora 12.00) şi CS Agronomia Bucureşti - CSM Târgovişte (Sala Agronomia, ora 17.00).

În Liga Naţională de volei masculin se joacă meciurile CSM Bucureşti - Ştiinţa Bucureşti (sâmbătă, ora 16.00, Sala Unirea Dobroeşti) şi Dinamo Bucureşti - Rapid Bucureşti (sâmbătă, ora 18.00, Sala Dinamo), iar în Liga Naţională de volei feminin se joacă meciul CSM Bucureşti - Universitatea Cluj (sâmbătă, ora 16.00, Sala Elite Sun Plaza Mall).

