Evenimente în Bucureşti, în weekendul 2-3 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 2 mai 2026, şi duminică, 3 mai 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 2-3 mai

Sâmbătă, 2 mai, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa "Mic și-al dracu’", la Teatrul Evreiesc de Stat. De la ora 16.30 se joacă "Fanteziile soțului meu", la Teatrul Roșu, iar de la ora 17.00 se joacă "Tanţa şi Costel", la Teatrul Elisabeta. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Punk Rock", la Teatrul Excelsior, "Teroare", la Teatrul Bulandra - Sala Toma Caragiu, "Comedia erorilor", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Neliniște", la Teatrul Odeon - Sala Majestic, sau "Trei femei înalte", la Teatrul Mic - Sala Studio.

Duminică, 3 mai, ziua de teatru începe încă de la ora 12.00, când se joacă piesa "Frumoasa și Bestia", la Hard Rock Cafe. De la ora 16.00 se joacă atât "Închide ochii și ai să vezi mai bine", la Teatrul de Comedie - Sala Studio, cât şi "Luna de miere cu piper", la Teatrul Elisabeta. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "

Concerte în Bucureşti, în weekendul 2-3 mai

Sâmbătă, 2 mai, Terravore, ReduX şi Kärmagmässacre susţin un concert în Encore Club, de la ora 19.30, trupa Cortex susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00, pe cei de la Magic Level & Liz îi puteţi vedea în concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30, iar de la ora 23.15, Adrian Minune susţine un concert, în Berăria H, alături de orchestra sa.

Duminică, 3 mai, Putrid Pile şi Ossyrium susţin un concert în Encore Club, de la ora 20.30, iar DJ Jiji Lazăr întreţine atmosfera în The Pub Universităţii, începând cu ora 15.00, în cadrul unui eveniment intitulat Retro Party Tineresc.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 2-3 mai

Sâmbătă, 2 mai, de la ora 20.30, în Sala Rapid se joacă meciul de baschet masculin dintre Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti.

Tot sâmbătă, dar de la ora 17.30, tot în Sala Rapid se joacă şi meciul de handbal feminin dintre Rapid Bucureşti şi CSM Corona Braşov.

