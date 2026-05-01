Scriitorii din România şi Moldova vor unirea celor două ţări: A venit timpul să se treacă la fapte

Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova își exprimă deschis sprijinul pentru ideea Unirii, anunțând că vor susține acest obiectiv "cu toate mijloacele" de care dispun. Poziția vine în contextul declarațiilor recente făcute de președinții Maia Sandu și Nicuşor Dan, care au readus în discuție tema reunificării.

Uniunea Scriitorilor din România şi Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova "se angajează să susţină nobilul obiectiv al Unirii cu toate mijloacele care le stau la dispoziţie", se arată într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Reprezentanții celor două organizații, conduse de Varujan Vosganian şi Teo Chiriac, consideră că momentul ar putea deveni unul istoric și cer ca proiectul să fie asumat ca prioritate națională de ambele state.

Într-un interviu recent pentru "Le Monde", preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a arătat că Unirea Republicii Moldova cu România ar reprezenta rezolvarea integrării teritoriului actual al Moldovei de peste Prut în Uniunea Europeană ca parte a unui singur stat, România, cu toate consecinţele benefice care decurg de aici. De asemenea, Maia Sandu a subliniat faptul că decizia reunificării aparţine exclusiv cetăţenilor moldoveni. Preşedintele Republicii Moldova a declarat în repetate rânduri că ar vota pentru reunirea cu România. Totodată, a reamintit că deţine şi cetăţenia română.

La rândul său, preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat cu referire la acest proiect că din partea României nu s-a schimbat nimic faţă de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, conform căruia România este pregătită pentru reunificare în orice moment în orice moment în care cetăţenii din Republica Moldova o vor dori.

"Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata", a adăugat preşedintele României.

"Uniunea Scriitorilor din România şi Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova întâmpină cu bucurie şi cu legitimă speranţă aceste declaraţii făcute la cel mai înalt nivel, în perspectiva unui moment care ar putea fi unul istoric", potrivit comunicatului Uniunii, care precizează: "Să reamintim că scriitorii, intelectualii, cărturarii români au fost mereu adânc preocupaţi de idealul Unirii. Pentru aceasta au luptat cu armele lor (cuvintele), iar unii dintre ei şi pe front, în secolele în care s-au înfăptuit Unirea de la 1859 şi Marea Unire de la 1918. Iar în timpul regimului totalitar sovietic din secolul al XX-lea, scriitorii români dintre Prut şi Nistru au dus o luptă impresionantă pentru păstrarea limbii şi culturii române şi ulterior pentru revenirea la alfabetul latin şi recunoaşterea limbii române ca limbă oficială a Republicii Moldova".

Potrivit comunicatului, Uniunea Scriitorilor din România şi Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova susţin introducerea pe agenda publică a acestui proiect unionist şi transformarea lui într-o prioritate naţională, transpartinică, a românilor din România şi Republica Moldova.

"Indiferent de opţiunile ideologice, diferite în pluralismul democratic, românii de pe cele două maluri ale Prutului au o tradiţie, un teritoriu, o istorie, o limbă, o cultură şi o literatură comune; şi, în fond, aceeaşi identitate naţională. Considerăm că a venit timpul să se treacă de la declaraţii de intenţii la fapte concrete, şi anume la elaborarea unui scenariu realist, bine întemeiat, din punct de vedere politic, legislativ, financiar, economic, educaţional, cultural etc., al obiectivului de Unire a Republicii Moldova cu România", se arată în comunicat.

Uniunile de scriitori consideră că pentru elaborarea acestui scenariu ar fi benefică formarea unui grup de experţi de la Bucureşti şi Chişinău, care să analizeze toate aspectele unificării celor două state şi, de asemenea, să conceapă o strategie de comunicare şi promovare a acestui Proiect de Ţară în cele două state româneşti şi în dialogul cu partenerii noştri externi.

