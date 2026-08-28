Evenimente în Bucureşti, în weekendul 29-30 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru sâmbătă, 29 august 2026, şi duminică, 30 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Artiştii de la Shaz Band susţin un concert duminică, 30 august, la Berăria H din Bucureşti - zilesinopti.ro

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 29-30 august

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Sâmbătă, 29 august, ziua de teatru începe încă de la ora 16.30, când se joacă piesa "Iubire dublu distilată", la Teatrul Roșu. De la ora 19.00 se joacă "Of Of Of", la Teatrul Masca, de la ora 19.30 se joacă "Cealaltă soție", la Teatrul Roșu, iar de la ora 20.00 se joacă "Nopți albe", la Teatrul în Culise.

Duminică, 30 august, în Bucureşti se joacă piese precum "Scandalagiii", la Teatrul Roșu, de la ora 18.00, şi "The Blue Room", la Teatrul în Culise, de la ora 19.00.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 29-30 august

Sâmbătă, 29 august, trupa Over susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30. Intrarea la concert este liberă.

Duminică, 30 august, Taraful Frunză susţine un concert la Manasia Hub, de la ora 17.00. De asemenea, de la ora 20.30, artiştii de la Shaz Band susţin un concert "Retro Evening" în Berăria H.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 29-30 august

Sâmbătă, 29 august, de la ora 11.00, în Bucureşti sau în împrejurimi se joacă meciuri de fotbal precum CS Afumaţi - Unirea Slobozia, Dinamo Bucureşti - CSC Şelimbăr sau Metaloglobus Bucureşti - Concordia Chiajna.

În acest weekend, la Pescariu Sports&Spa se joacă ultimele meciuri din cadrul TCB Trophy, turneu masculin de tenis dotat cu premii în valoare de 15.000 de dolari.