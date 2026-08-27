Evenimente în Bucureşti, vineri 28 august. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 28 august 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Artiştii de la Bedda Band susţin un concert vineri, 28 august, în Hard Rock Cafe din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 28 august 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 28 august 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 28 august

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De la ora 19.00, la Teatrul în Culise se joacă piesa "Zici că-i casa de nebuni! (Toc Toc)". De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Nițel prea infidel".

La Casa Kerim, de la ora 20.00, se joacă "Umami", spectacol scris şi regizat de Teodora Savu şi care o are în distribuţie pe Cătălina Romaneţ.

Concerte în Bucureşti, vineri 28 august

De la ora 20.15, Vali Crăciunescu & Cooperativa 9 susţin un concert intitulat "De of și Aoleu" pe terasa de la Berăria H

Artiştii de la Bedda Band susţin un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 28 august

De la ora 18.00, pe Stadionul "Anghel Iordănescu" se joacă meciul dintre FC Voluntari şi Oţelul Galaţi, partidă care deschide etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

La Tenis Club Bucureşti continuă un turneu masculin de tenis dotat cu premii totale în valoare de 15.000 de dolari.