Trei elevi demontează miturile Europei și intră în campania 100 de tineri pentru dezvoltarea României

Dacă ai avea la dispoziție exact 120 de secunde pentru a explica unui străin cine sunt cu adevărat românii, lăsând la o parte orice prejudecată, ce i-ai spune?

Aceasta a fost provocarea lansată de Eurostat în cadrul celei mai mari competiții de statistică de pe continent, un exercițiu inedit menit să testeze capacitatea tinerilor de a realiza un portret fidel al propriei națiuni. Rareș Bogdan Hodăian, Eduard Hoti și Bogdan Ștefan Silaghi, trei elevi în clasa a X-a la Colegiul Național „Onisifor Ghibu” din Oradea, au luat această întrebare și au transformat-o într-un succes internațional răsunător. Pentru abilitatea lor extraordinară de a folosi știința exactă în apărarea imaginii țării, echipa lor, denumită DATAOUT, a fost selectată în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un demers derulat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României cu scopul de a susține și promova performanța viitoarelor generații.

Rezultatul obținut de cei trei adolescenți capătă o greutate și mai mare atunci când este privit prin prisma cifrelor concurenței. Peste 29.000 de elevi din 22 de țări s-au înscris la ediția 2025-2026 a European Statistics Competition, iar România a avut o prezență masivă, cu peste 5.300 de participanți.

După ce au dominat Olimpiada Națională de Statistică, unde au obținut Premiul I cu punctaj maxim sub îndrumarea profesoarei de matematică Cătălina Mitrașcă, tinerii din Oradea au ajuns în finala europeană a categoriei Juniori. Acolo, având de înfruntat 74 de materiale de top, proiectul lor a ieșit în evidență tocmai prin curajul abordării. În loc să livreze o simplă enumerare de date, elevii au creat materialul „Romanians Unveiled: The Story Beyond Stereotypes”, confruntând direct clișeele europene cu realitatea măsurabilă.

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În cele două minute de prezentare, proiectul a atins unele dintre cele mai sensibile puncte legate de percepția țării noastre în străinătate. Pornind de la eticheta de infracționalitate pe care românii o primesc adesea nedrept în anumite contexte vestice, tinerii au demonstrat matematic că România se situează, de fapt, sub media europeană la acest capitol. Mai mult, analizând indicatorii oficiali privind educația, economia și digitalizarea, echipa a scos la iveală un alt detaliu surprinzător: nivelul de satisfacție față de viață declarat de români ne plasează printre statele fruntașe ale Europei. Prin acest demers, liceenii au arătat practic cum statistica nu este doar o adunătură de cifre, ci o unealtă puternică prin care o națiune își poate recâștiga respectul.

În spatele acestor 120 de secunde de claritate s-a ascuns un efort uriaș. Timp de o lună și jumătate, cei trei membri ai echipei DATAOUT și-au asumat sarcini egale, ajungând în anumite perioade să lucreze chiar și câte 12 ore pe zi pentru documentarea, verificarea și construcția materialului. Munca lor a fost recompensată cu Locul III la nivel european, juriul Eurostat remarcând în mod special claritatea poveștii și forța concluziilor.

În condițiile în care imaginea României este încă distorsionată uneori de vechi stereotipuri, acești trei adolescenți aflați la prima lor participare la o astfel de olimpiadă au ales să nu răspundă prin discursuri defensive, ci să lase adevărul incontestabil al cifrelor să vorbească în locul lor.