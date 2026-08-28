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29 august, Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 29 august Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 29 august - doxologia.ro
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Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 28.08.2026, 12:32 | Modificat la 28.08.2026, 12:36

Sâmbătă, 29 august, este prăznuită Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare cu cruce roşie în calendarul ortodox.

Este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc, pentru că pe 1 septembrie începe un nou an bisericesc. Conform crestinortodox.ro, ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de post. Ni se cere să postim în această zi, pe de o parte ca să nu ne asemănăm cu Irod care, din cauza ospăţului fără măsură, a cerut ca Salomeea să-i danseze şi drept răsplată i-a oferit capul Sfântului Ioan Botezătorul, iar, pe de altă parte, ca să ne asemănăm cu viaţa înfrânată a lui Ioan.

Există persoane care au susţinut că ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul prefigurează Vinerea Patimilor. Şi, după cum postim în fiecare vineri, ca zi a răstignirii Domnului, tot astfel se cuvine să postim şi în această zi.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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