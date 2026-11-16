Evenimente în Bucureşti, marţi 17 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 17 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 17 noiembrie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 17 noiembrie 2026

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Criza: Kit de supravieţuire", la Teatrul Masca, şi "Marile speranţe", la Teatrul Excelsior.

Articolul continuă după reclamă

De la ora 20.00 se joacă "Plătesc în avans", la Sala Luceafărul, iar de la ora 20.30 se joacă piesa "Artă", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, marţi 17 noiembrie 2026

Vama, Vița de Vie Acou2tic, Trooper și Dora Gaitanovici susţin un concert caritabil "Heart Rock", la Sala Palatului, de la ora 19.00.

Diana Căldăraru susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 20.00. Edi Ivaşcu susţine un concert, alături de Band-ul său, în The Pub Universităţii, de la ora 20.00.

Expoziţii în Bucureşti, marţi 17 noiembrie 2026

La Muzeul Naţional al Literaturii Române puteţi vizita expoziţii precum "Bauhaus - The Vision of Art", "Între noi" sau "Epifaniile lui Vasile Andru – pași într-un pelerinaj".

La Teatrul Naţional Bucureşti puteţi vizita expoziţii precum "KHER: Între cuvinte și imagini" sau "Arta vieții – Afișul Art Nouveau în Ungaria (1895–1914)".