Lăsatul Secului 2026. Când începe Postul Crăciunului și ce tradiții respectă credincioșii

Credincioșii ortodocși se pregătesc să intre în Postul Crăciunului 2026, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din an. Lăsatul Secului este sărbătorit pe 14 noiembrie, iar postul începe duminică, 15 noiembrie, și durează până în Ajunul Crăciunului.

14 noiembrie 2026 reprezintă o zi aparte în calendarul bisericesc, pentru că pe această dată avem Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului. Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului 2026 este marcat sâmbătă care vine. Ziua este însoțită de tradiții și obiceiuri păstrate din generație în generație, iar de duminică, 15 noiembrie, credincioșii ortodocși încep postul de 40 de zile care precedă Nașterea Domnului.

Când este Lăsatul Secului în 2026

În calendarul ortodox, Lăsatul Secului pentru Postul Nașterii Domnului este marcat în fiecare an înainte de începerea perioadei de post.

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În 2026, această zi este sâmbătă, 14 noiembrie. Este ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente de dulce, precum carne, lapte, brânză și ouă, înainte de cele 40 de zile de post.

Potrivit calendarului oficial al Patriarhiei Române, Postul Crăciunului începe duminică, 15 noiembrie, și se încheie joi, 24 decembrie, în Ajunul Nașterii Domnului.

Ce înseamnă Lăsatul Secului

În principiu, "Lăsatul Secului" înseamnă sfârșitul perioadei de frupt, marcând începutul unui post religios prin renunțarea la anumite alimente. De altfel, sensul etimologic al expresiei este "lăsatul lumii", adică un fel de "adio" faţă de mâncărurile permise înainte de post.

Practic, este ultima zi dinainte de Post în care credincioşii pot consuma alimente care provin de la animale, precum carne, ouă sau produse lactate.

Cât durează Postul Crăciunului în 2026

Postul Nașterii Domnului durează 40 de zile și reprezintă o perioadă de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului, celebrată pe 25 decembrie.

În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să respecte regulile alimentare specifice postului, dar și să acorde o atenție mai mare rugăciunii, faptelor bune, iertării și cumpătării.

Postul Crăciunului este considerat mai puțin aspru decât Postul Paștelui, deoarece calendarul bisericesc cuprinde mai multe zile cu dezlegare la pește.

Ce tradiții și obiceiuri respectă românii de Lăsatul Secului

În multe familii, ziua este marcată printr-o masă la care se reunesc rudele și apropiații. Se pregătesc bucate tradiționale, iar masa are rolul de a marca trecerea de la perioada în care se consumă alimente de dulce la cea de post.

În unele zone ale țării, există obiceiul ca gospodinele să curețe foarte bine vasele și bucătăria, pentru ca acestea să nu mai păstreze urme de mâncare de dulce. Tradiția este legată simbolic de începutul unei noi perioade de cumpătare.

Totodată, în anumite regiuni se păstrează obiceiul vizitelor în familie, al împăcării și al iertării înainte de intrarea în post.

Dincolo de restricțiile alimentare, Postul Crăciunului este considerat o perioadă de curățire sufletească. Credincioșii sunt îndemnați să evite certurile, invidia, răutatea și conflictele și să acorde mai mult timp rugăciunii și faptelor de milostenie.

Când au creştinii dezlegare in noiembrie

13 V -†Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului; Sfântul Ioan Gura de Aur - Post

14 S - Începutul Postului Naşterii Domnului; Sfântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama

15 D - †Sfântul Paisie de la Neamţ - Post

16 L - Sfântul Apostol si Evanghelist Matei - Post

17 M - Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfăntul Cuvios Lazar Zugravul şi Zaharia - Dezlegare la ulei şi vin

18 M - Sfântul Mucenic Platon - Post

19 J - Sfântul Proroc Avdie - Dezlegare la ulei şi vin

20 V - †Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul - Post

21 S - †Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - Dezlegare la peşte

22 D - Sfinţii Apostoli Filimon, Onisim şi Arhip

23 L - †Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea - Post

24 M - Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei - Dezlegare la ulei şi vin

25 M - †Sfânta Muceniţă Ecaterina - Post

26 J - Sfântul Stelian - Dezlegare la ulei şi vin

27 V - Sfântul Mucenic Iacob Persul - Post

28 S -Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Ştefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh - Dezlegare la peşte

29 D - Sfinţii Mucenici Paramon, Filumen şi Valerian

30 L - †Sfântul Apostol Andrei; Sfântul Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei - Dezlegare la peşte