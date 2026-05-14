Evenimente în Bucureşti, vineri 15 mai. Ce nu trebuie să ratezi

Vineri, 15 mai 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 15 mai 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 15 mai

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Lapte Negru", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Lirda", la Teatrul de Comedie, "Strălucirea paraziților", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Părinți", la Teatrul Metropolis - Sala Mare.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Nunta lui Decebal", la Teatrelli, "Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit", la Teatrul Elisabeta, "Micul infern", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala "Ion Caramitru", "Cei drepți", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, sau "E vina ta!", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

Concerte în Bucureşti, vineri 15 mai

Trupa A.S.I.A. susţine un concert la Teatrul Național de Operetă și Musical "Ion Dacian", de la ora 19.00. Sunwook Kim susţine un concert vocal-simfonic la Ateneul Român, de la ora 19.00.

Trupa Amprenta susţine un concert în The Pub – Universității, de la ora 20.00. Maria Buză şi Taraful George Pătrașcu susţin un concert la Restaurant Elisabeta, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 15 mai

De la ora 15.00, pe Stadionul "Florea Dumitrache" se joacă meciul de rugby dintre Dinamo Bucureşti şi Rapid Bucureşti.

De la ora 19.00, în Sala "Mihai Viteazul" se joacă meciul de baschet masculin dintre Steaua Bucureşti şi Politehnica Timişoara.

De la ora 19.30, în Sala Dinamo se joacă meciul de volei masculin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Arcada Galaţi.

